Teknolojinin Gizli Dünyasının Kapıları BBC Earth ile Aralanıyor
Geçmişten günümüze sıradanlaşan eşyaların icat edilme serüvenini anlatan “Modern Yaşam Teknolojilerinin Gizli Dünyası” ve yabani habitatlarda yaşayan insanların hikayeleri “Ben Fogle ile Vahşilerin Yaşam Alanları” ile Nisan ayında BBC Earth ekranlarına geliyor.
Ben Fogle ile farklı yaşam alanları keşfediliyor
Ödüllü İngiliz sunucu, yazar ve maceracı Ben Fogle, dünyanın dört bir yanındaki maceraları takip ederek vahşi doğadaki esrarengiz yaşamlara ortak oluyor. Dünyanın en ücra köşelerinde yaşayan insanlarla tanışan Ben Fogle, bu sefer Avusturalya Queensland’in kuzeyinde köhne bir yerde tek başına yaşayan Bette ile tanışıyor. Hiç misafirperver olmayan Bette, Fogle’a yemek pişirmeyi reddetmesiyle şaşkınlık yaratıyor. Bir sonraki macerasındaysa, eşsiz bir kahve plantasyonu geliştirmek için Amerikada’daki rahat hayatlarını geride bırakan aileyle tanışıyor ve hikayelerini öğreniyor. “Ben Fogle ile Vahşilerin Yaşam Alanları” (Where the Wild Men Are with Ben Fogle) 19 Nisan Cuma günü saat 22.00’de BBC Earth’te başlıyor.