Teknolojinin Gizli Dünyasının Kapıları BBC Earth ile Aralanıyor

Geçmişten günümüze sıradanlaşan eşyaların icat edilme serüvenini anlatan “Modern Yaşam Teknolojilerinin Gizli Dünyası” ve yabani habitatlarda yaşayan insanların hikayeleri “Ben Fogle ile Vahşilerin Yaşam Alanları” ile Nisan ayında BBC Earth ekranlarına geliyor.

İngiliz matematikçi, yazar ve yayıncı olan Dr. Hannah Fry’ın sunduğu “Modern Yaşam Teknolojilerinin Gizli Dünyası”, gündelik hayatta sıradanlaşan nesnelerin ilgi çekici hikayelerini anlatmaya ikinci sezonunda da devam ediyor. Erimiş bir şeker çubuğu, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bir nesne ve pilotların fırtına dedektörünün nasıl mikrodalgayı oluşturduğu Dr. Hannah Fry’ın parça parça ele aldığı modern mucizelerden sadece biri. Günümüzdeki eşyaların nasıl çalıştıklarının ve meydana geldiklerinin ardındaki bilimi ve icat edilme hikayelerini paylaşan “Modern Yaşam Teknolojilerinin Gizli Dünyası” (The Secret Genius of Modern Life), 1 Nisan Pazartesi günü saat 23.00’te BBC Earth ekranlarında olacak.

Ben Fogle ile farklı yaşam alanları keşfediliyor

Ödüllü İngiliz sunucu, yazar ve maceracı Ben Fogle, dünyanın dört bir yanındaki maceraları takip ederek vahşi doğadaki esrarengiz yaşamlara ortak oluyor. Dünyanın en ücra köşelerinde yaşayan insanlarla tanışan Ben Fogle, bu sefer Avusturalya Queensland’in kuzeyinde köhne bir yerde tek başına yaşayan Bette ile tanışıyor. Hiç misafirperver olmayan Bette, Fogle’a yemek pişirmeyi reddetmesiyle şaşkınlık yaratıyor. Bir sonraki macerasındaysa, eşsiz bir kahve plantasyonu geliştirmek için Amerikada’daki rahat hayatlarını geride bırakan aileyle tanışıyor ve hikayelerini öğreniyor. “Ben Fogle ile Vahşilerin Yaşam Alanları” (Where the Wild Men Are with Ben Fogle) 19 Nisan Cuma günü saat 22.00’de BBC Earth’te başlıyor.