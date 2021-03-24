TRAI 5G ve Yapay Zeka Konferansı'nda Devler Buluşuyor

Turkcell, Türk Telekom, Huawei, Vodafone, Ford Otosan, Etiya, TÜBİTAK BİLGEM, Gazi Üniversitesi ve P.I. Works’ten alanında uzman yönetici ve akademisyenlerin katılacağı “TRAI 5G ve Yapay ZekaKonferansı”nı https://turkiye.ai/trai5g/ adresinden ve TRAI Youtube kanalından (https://www.youtube.com/turkiyeyapayzekainisiyatifi) izleyebilirsiniz.

Dünya dijitalleşiyor. Dijital dünyalaşıyor. 5G ile yer yüzünde hareketli ve hareketsiz, canlı ve cansız her şey er ya da geç, internete bağlanacak. Bundan kaçış yok. Pandemilerin yönetimi açısından, iklim değişimini bertaraf etmek için, toplumsal düzen açısından, küresel tedarik zincirlerin optimizasyonu bakımından, bu bağlantısallık çok önemli, elzem, hatta hayati diyebiliriz.

Bu kadar çok unsurun internete bağlı olması, eğitimden sağlığa, belediyecilikten lojistiğe kadar, tarımdan enerjiye kadar, her şeyin veri üretmesi anlamına geliyor. Bu kadar veri insan aklıyla, sıradan sistemlerle yönetilmesi mümkün değil. İşte bu noktada devreye yapay zeka giriyor. Son derece zor problemleri öğrenerek, büyük ve hızlı akan verilerden yararlanarak çözen yapay zeka dünyayı daha yaşanası bir yer haline getirecektir.

Yapay Zeka - 5G Devrimi

5G’nin yaygınlaşması, yapay zeka devrimiyle birleştiğinde, insanlığın daha önce görmediği bir dijitalleşme gerçekleşecek. Işık hızında çözümler, insan hayatını kurtaracak, enerji kayıplarını ortadan kaldıracak, tarımdaki hasatları artıracak, ulusların rekabet gücüne güç katacak. Bu devrim herkesi ve her şirketi yakından ilgilendiriyor. Pazarlamadan finansa, tedarikten insan kaynaklarına kadar, aklınıza gelen tüm süreç ve yöneticileri de etkileyecek. Türkiye’de ve dünyada olan bitenleri en ehil kişilerden dinleyeceğiniz TRAI 5G ve Yapay Zeka Konferansı’nın programı şöyle:

TRAI 5G & Yapay Zeka Konferansı Programı (https://turkiye.ai/trai5g/#program)

* 10:00 - 10:30

“Yapay Zeka İş Başında”

Serkan Öztürk (Turkcell, CIO)

* 10:30 - 11:00

“5G Sonrası Telekomünikasyon Sektöründeki Yapay Zeka Uygulamaları”

Ahmet Fethi Ayhan (Türk Telekom, Network Director)

* 11:00 - 12:00 (Panel)

“5G ile Deneyim ve Yapay Zeka”

Uğur Gemici (Etiya, Ürün Geliştirme GMY)

İnanç Çakıroğlu (Turkcell Analitik Çözümler, Veri Bilimi ve Yapay Zeka Direktörü) - İrfan Uğur (Türk Telekom, Bilgi Teknolojileri Direktörü)

Haydar Erdem Yılmaz (Vodafone Veri Analitiği ve BT Operasyonları Direktörü)

* 12:00 - 13:00 (Panel)

“5G’nin Bağlantılı Otonom Araçlar ile Etkileşimi”

Tahir Sarı (Ford Otosan Connected and Autonomous Vehicle Engineer)

Dr. Nazlı GÜNEY (Turkcell 5G Ar-Ge Mühendisi)

Arda Taha CANDAN (TÜBİTAK BİLGEM Araştırmacı)

* 13:00 - 13.45 (Panel)

“5G ile YapayZeka'nın Endüstriyel Uygulamaları ve Akıllı Şebekeler"

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu (Gazi Üniversitesi, Öğretim Üyesi)

Ömer Faruk Şahin (Huawei Kamu ve Kurumsal İlişkiler Kıdemli Yöneticisi)

Özkan Gümüş (Türkiye Huawei Bulut ve Yapayzeka Birimi Ekosistem Direktörü) - Yakup Tarık Kranda (P.I. Works Ürün Yönetimi ve Uygulamalı Araştırma Yöneticisi)

TRAI 5G ve Yapay Zeka Konferansı’nda Neler Konuşulacak?

5G geldiğinde neler değişecek?

Dünyadaki 5G trendleri ve yeni teknolojiler neler?

5G teknolojileri yapay zekanın gelişimi için neler getirecek?

Yapay Zeka Telekom sektöründe nasıl ele alınıyor?

5G'nin yapay zeka teknolojilerine katkısı neler olacak?

5G Teknolojilerinin Otonom Araçlara Etkileri Neler?

Ve daha fazlası….



Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI) Hakkında

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (https://turkiye.ai/hakkimizda/) , Türkiye’de yapay zeka farkındalığını artırmak ve ekosistemi geliştirmek amacıyla 2017’de kurulmuş bir girişimdir. Bugüne dek yüzlerce etkinlik (TRAI Meet-Up, yapay zeka seminerleri, yapay zeka zirveleri, demo-dayler) gerçekleştirerek on binlerce kişiye doğrudan temas etmiştir. Yapay zeka farkındalığını artırmayı ve yapay zeka ekosistemini geliştirmeyi amaçlayan TRAI 2017 yılında kurulmuştur.