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Türk Bilimi Dünya Yatırımcılarıyla Buluşuyor

AVB Biyoteknoloji’nin hayvan sağlığı alanında faaliyet gösteren iştiraki olan Vetbiotech, 3-7 Ekim tarihlerinde Sermaye Piyasaları Birliği tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Yatırımcı Haftası etkinliğinde yatırımcılarla buluşuyor.

06 Ekim 2022 Perşembe 10:01
Türk Bilimi Dünya Yatırımcılarıyla Buluşuyor

Türk Bilimi Dünya Yatırımcılarıyla Buluşuyor

Ölümcül salgın hastalıklara yönelik yeni nesil tedavi sistemi geliştiren Türk biyoteknoloji şirketi AVB Biyoteknoloji’nin hayvan sağlığı alanında faaliyet gösteren iştiraki olan Vetbiotech, 6. Uluslararası Yatırımcı Haftası etkinliğinde ilk kez yerli ve yabancı yatırımcılarla buluşuyor. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Tunç, “Bu özel etkinlik kapsamında şirketimizin ilk etapta yüzde 3’ü yatırımcıya arz edilecek” dedi.

Dünyada ilk defa kuantum tünelleme tekniği ile geliştirdiği tedavi sistemini tıp literatürüne kazandıran ve ölümcül hastalıklara yönelik tedaviler geliştiren AVB Biyoteknoloji’nin hayvan sağlığı alanında faaliyet gösteren iştiraki olan Vetbiotech, 3-7 Ekim tarihlerinde Sermaye Piyasaları Birliği tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Yatırımcı Haftası etkinliğinde yatırımcılarla buluşuyor.

“1 Milyarın Üzerinde Bir Değerle Kısa Süreliğine Yatırımcıların Karşısına Çıkıyoruz”

Sermaye Piyasaları Kurulu tarafından lisanslandırılan yetkili kitle fonlama platformu olan Efonla üzerinden yatırımcı ile buluşacak olan Vetbiotech Biyoteknoloji’nin mali değerlemesine ilişkin bilgi veren Şirket Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Tunç, “World Federation of Exchange verilerine göre Borsa İstanbul’a kayıtlı şirketlerin ortalama değerleri 450 milyon TL civarındadır. Şunu söylemeliyim ki; Vetbiotech olarak mali denetim kuruluşları tarafından birçok değerlemeye tabi tutulduk ancak en muhafazakâr olan ve ödüllü değerleme kuruluşu VALURA’nın değerlemesini baz alarak yaklaşık 1,1 Milyar TL’lik değerle kısa bir süre için yatırımcıların karşısına çıkıyoruz. Şirketin ilk etapta yüzde 3’ünü yatırımcıya arz etmeyi planlıyoruz” dedi.

“Son 2 yıldır yabancı yatırımcıların takibindeyiz”

Son iki yıldır uluslararası alandaki yatırım kuruluşlarından ve küresel sektör devlerinden birçok satın alma, ortaklık ve yatırım teklifi aldıklarını söyleyen Serkan Tunç, “Tedavi teknolojimizin bilimsel gösteriminin uluslararası standartlarda gerekli ve yeterli noktaya kadar ilerlemesini bekledik. Bugün geldiğimiz noktada, tüm virüs ve bakterileri tedavi edebilen kanıtlanmış tek tedavi teknolojisine sahip olduğumuzu kesin delillerle ispatlamış bulunuyoruz. Bundan sonra bu tedavilerin dünyaya yayılması için çaba göstereceğiz. Bu misyonumuzda bizim yanımızda olmak isteyen yatırımcılarımızla küresel yolculuğumuza devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

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