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Türk doktor adayından gururlandıran başarı

Henüz 24 yaşında intörn doktor Enis Çağatay Yılmaz su kaynaklarıyla ilgili yaptığı çalışma uluslararası bilim dergisinde önemli yer buldu.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 09:30
Türk doktor adayından gururlandıran başarı

Türk doktor adayından gururlandıran başarı

İstanbul’da intörn doktor olarak tıp eğitimine devam eden Enis Çağatay Yılmaz’ın, 24 yaşında olmasına rağmen, geliştirilmesinde emek verdiği bir su kaynağının kullanılabilirliğini normal metotların aksine yapay zekayı kullanarak çok daha hızlı ve ucuz değerlendiren yöntem, İngiltere’de yayınlanan “Nature Light: Science & Application” adlı dünyaca ünlü bilim dergisinde makale olarak yer aldı. Yalnızca en üst düzey bilimsel çalışmaların yayınlandığı dergiye girmeyi başaran Yılmaz, “Geliştirdiğimiz yöntem, dünyada halk sağlığı için çok önemli bir çalışma. Bir su kaynağının ne kadar temiz olduğunu yapay zekayı kullanarak kısa sürede ortaya çıkarıyoruz. Koronavirüs riski yaşadığımız şu günlerde ve benzer süreçlerde insan sağlığına katkıda bulunacak önemli bir çalışmaya imza atmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

1996 yılında İzmir’de doğan Enis Çağatay Yılmaz, kentteki Fen Lisesinden mezun olduktan sonra girdiği 2014 yılı LYS MF-3 alanında Türkiye üçüncüsü oldu. Araştırma merakı nedeniyle önceleri mühendis olmak isteyen sonraları rotasını tıp alanına çeviren Yılmaz, hayallerine ulaşmak için Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesinin yolunu tuttu. Daha hazırlık yılında ABD’ye giden Yılmaz, dokuz ay boyunca ABD’de dil eğitimi aldı. Tıp eğitiminin birinci yılında okul içinde ve dışında sosyal aktivitelerden kopmayıp öğrenci kongreleri düzenleyen Yılmaz, ikinci senesinde Harvard’da laboratuvarı bulunan Dr. Teng’in laboratuvarında yaz stajı için kabul aldı. Nörodejeneratif hastalıklar ve travmatik beyin hasarıyla ilgilenen laboratuvarda konfokal mikroskopla çalışma imkanı bulan Yılmaz, üçüncü sınıfta, Dünya Tıp Öğrencileri Federasyonunun bir üyesi olan TURKMSIC’in düzenlemiş olduğu Türkiye geneli sınav sonucunda İtalya’da bir ay boyunca kardiyoloji bölümünde staj yapma hakkı kazandı.

TEK TIP ÖĞRENCİSİ OLDU

Cenova’daki eğitimin ardından Yılmaz, diğer üyeleri çoğunlukla mühendis olan, mikroskoplar ve yapay zeka üzerine odaklanan Prof. Dr. Aydoğan Özcan’ın rehberliğinde University of California Los Angeles’taki laboratuvarda tek tıp öğrencisi olarak üç ay geçirdi. Dördüncü sınıfın yaz döneminde, Prof. Dr. Özcan’ın laboratuvarı UCLA’da proje çalışması ve Tayvan’daki Kulak-Burun-Boğaz ve Dermatoloji bölümlerinde staj yaparak geçiren Yılmaz, şimdilerde ise intörn doktor olarak hedeflediği Radyoloji uzmanlığı yolunda emin adımlarla ilerliyor.

DÜNYACA ÜNLÜ DERGİDE YER ALDI

Yılmaz, henüz genç yaşına rağmen dünyanın dört bir tarafında verdiği emeklerinin ilk karşılığını 10 Temmuz 2020’de aldı. Yılmaz’ın, geliştirilmesinde emek verdiği bir su kaynağının kullanılabilirliğini normal metotların aksine yapay zekayı kullanarak çok daha hızlı ve ucuz değerlendiren yöntem, İngiltere’de yayınlanan ve o gün çıkan “Nature Light: Science & Application” adlı dünyaca ünlü bilim dergisinde yer aldı. Başarısıyla ailesini ve hocalarını gururlandıran Yılmaz, “Geliştirdiğimiz yöntem, dünyada halk sağlığı için çok önemli bir çalışma. Şöyle düşünelim, ortada bir su kaynağı var. Suyun ne kadar temiz olduğunu anlamak için tetkikler yapılıyor. Bunlar uzun süreli oluyor. Sonuçlar 2-3 günde çıkabiliyor. Bizim yöntemimiz ise, bir su kaynağının ne kadar temiz olduğunu yapay zekayı kullanarak kısa sürede ortaya çıkarıyor. Standart yöntemlere göre hem daha ucuz hem de daha kolay. Önü çok açık bir yöntem. İlk adımda çok büyük bir başarı elde ettiğim için çok mutluyum. Özellikle Koronavirüs riski yaşadığımız şu günlerde ve benzer süreçlerde insan sağlığına katkıda bulunacak önemli bir çalışma olması beni ayrıca sevindirdi” diye konuştu.

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