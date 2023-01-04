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Türkiye’nin ikinci ticari uydusu fırlatıldı

Türkiye’nin en hızlı büyüyen uzay firması Plan-S tarafından tamamlanan Connecta T1.2 uydusu, SpaceX Falcon 9 Transporter 6 roketi ile uzaya fırlatıldı. Plan-S, geçtiğimiz yıl mayıs ayında ilk uydusu olan Connecta T1.1’i fırlatmış ve başarıyla devreye almıştı.

04 Ocak 2023 Çarşamba 12:44
Türkiye’nin ikinci ticari uydusu fırlatıldı

Türkiye’nin ikinci ticari uydusu fırlatıldı


 

Ağustos 2021’de Ankara Bilkent Cyberpark’ta kurulan ve sadece dokuz ay gibi kısa bir zamanda ilk hedefi olan Connecta T1.1 uydusunu fırlatan Plan-S, ikinci uydusu Connecta T1.2’yi de SpaceX Falcon 9 roketi ile uzaya fırlattı. Uzay yolculuğuna küçük bir ekiple çıkan Plan-S, bugün yetmiş kişilik uzman ekibi ile ikinci uydusunu tamamlayıp uzaya fırlatma başarısını yakaladı. Kendi öz sermayesi ile çalışmalarını sürdüren Plan-S, Connecta T1.2 uydusunun da tüm entegrasyon ve test süreçlerini kendi çatısı altında tamamladı.  

Üçüncü uydu da yolda

Plan-S, Nesnelerin İnterneti (IoT) uygulamaları ve uydu haberleşmesi için tasarlanan yeni uydusunda bir önceki uydudan edindiği deneyimi geliştirirken, Nesnelerin İnterneti cihazlarının iletişimine yönelik birçok ek uygulamanın da denenebileceği bir alt yapıya sahip olacak. Bu alt yapı ile denizcilikten, akıllı tarıma, enerjiden lojistiğe birçok sektör için akıllı ve kolay ulaşılabilen çözümler üretecek olan Plan-S, yakın gelecekte üçüncü uydusunu da fırlatacak. 

Uzay geleceğin en önemli sektörü olacak

Connecta T1.2 uydusunun fırlatılmasıyla ilgili konuşan Plan-S Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, “Plan-S ile bu yolculuğa çıkarken birçok konuda ilki deneyimleyeceğimizi biliyorduk. Uydu başta olmak üzere uzay konusunda yatırım yapmanın çok önemli olduğunu ilerleyen zamanlarda daha net göreceğiz. Uzay gelecek yılların en önemli sektörü olacak” dedi.

Uzay yolculuğu devam edecek

Nesnelerin İnterneti uydusundan sonra “Yer Gözlem” konusunda çalışmalar yürütecek yeni uydunun çalışmalarının da tamamlanmak üzere olduğunu belirten Plan-S CEO’su Tugay Güzel ise “Heyecanımızı paylaşan, gecesini gündüzüne katan, her daim daha iyisini yapmaya çalışan tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi. Güzel, bu iki uydu ve sonrasında gelecek uydularla birlikte önlerinde uzun bir uzay yolculuğu olduğunu da sözlerine ekledi.

Uzaya mesaj: İstikbal Göklerdedir!

Roketten ayrıldıktan sonra sinyal yaymaya başlayan Connecta T1.2’nin heyecanlı sinyal bekleyişi de tamamlandı. İlk uydu Connecta T1.1’deki gibi tüm Dünya üzerinde yayımlanan sinyal mesajı “İSTİKBAL GÖKLERDEDİR! MUSTAFA KEMAL ATATÜRK” şeklinde deşifre edildi. 

Anahtar Kelimeler:
Uydu
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