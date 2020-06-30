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Türkiye’nin ilk kanser ilacında, yeni bir adım

İstinye Üniversitesi Moleküler Kanser Araştırma Merkezi tarafından yürütülen projede Türkiye'nin ilk kanser ilacı konusunda önemli gelişme

30 Haziran 2020 Salı 11:42
Türkiye’nin ilk kanser ilacında, yeni bir adım

Türkiye’nin ilk kanser ilacında,yeni bir adım

İstinye Üniversitesi Moleküler Kanser Araştırma Merkezi Müdürü ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Engin Ulukaya ve Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Veysel Turan Yılmaz liderliğinde geliştirilen, “kanser ilaç adayı bileşik”, sanayi temsilcilerine sunulacak TÜBİTAK Patent sıralamasında, 2. en yüksek puanı alarak ilk 10’a girdi. Söz konusu buluş, 03 Temmuz Cuma günü Prof. Dr. Engin Ulukaya tarafından ‘Canlı Yayında’ sanayi temsilcilerine sunulacak. Ayrıca 06-10 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek patent sahipleri ile sanayicilerin eşleştirilmesi gerçekleştirilecek.

Prof. Dr. Engin Ulukaya

Özellikle tıp ve sağlık alanındaki araştırma yatırımları ve çalışmalarıyla adından söz ettiren İstinye Üniversitesi, içinde yer aldığı tamamen ulusal bir kanser ilacı çalışmasının ulaştığı düzeyle, yeni bir başarıya daha katkıda bulundu.

İstinye Üniversitesi Moleküler Kanser Araştırma Merkezi Müdürü ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Engin UlukayaUludağ Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Veysel Turan Yılmaz ve Dr. Ceyda İçsel ve Thesally Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Konstantinos Dimas’tan oluşan araştırma ekibine ait, “Yüksek Anti Kanser Etkili Bir Palladyum Kompleksi” başlıklı buluş; sanayi temsilcilerine sunulacak TÜBİTAK Patent sıralamasında, en yüksek 2. puanı alarak, ilk 10 patent arasında yer aldı. Program için, 27 üniversiteden, 108 başvurunun değerlendirmeye alındığı vurgulandı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Prof. Dr. Engin Ulukaya, tamamen Türk bilim insanları tarafından tasarlandığının altını çizdiği buluşlarında, büyük hayvan akut toksisite çalışması hariç insan klinik denemelerine kadar ulaşmış durumda olduklarını belirterek; “Sanayinin, yatırımcının dikkatine sunulmaya layık görülmesi bizi çok heyecanlandırdı. Ayrıca, ülkemizdeki 108 başvuru arasında ikinci en yüksek puanı alarak sunulmaya layık görülmek ayrıca mutlu etti bizi. Buluşumuz, deney hayvanı çalışmalarında kolon kanseri tedavisinde etkin gözüken ve kullanımdaki piyasa muadili denebilecek bir ilaca (oksaliplatin) göre çok daha ucuz olabilecek bir ilaç adayıdır.” dedi.

En büyük hayalleri Türkiye’ye kanser ilacı hediye etmek

Prof. Dr. Engin Ulukaya, en büyük hayallerinin Türkiye’ye kanser ilacı hediye etmek olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: “Tamamen bu ülkeye ait bir bileşik ortaya çıkardık ve bileşiğimiz birçok aşamalardan başarıyla geçti. Palladyum adı verilen bir metal kullandık. Palladyum aynı kimyasal grupta yer alan platin metaline göre bazı üstünlüklere sahip. Örneğin platin tedavisini bazen böbreğe yaptığı yan etkisi nedeniyle kesmek zorunda kalabiliyoruz. Palladyumun bu bakımdan daha güvenilir olduğunu bulduk. Normalde palladyuma (bazen de platine) çok çeşitli yan gruplar takarak bugüne kadar çok sayıda tamamen kendimize özgü yeni bileşikler elde ettik, prestijli uluslararası dergilerde yayınladık. Bu bileşiklerden biri (palladyum barbitürat kompleksi, kısaca barbipalladyum), hücre kültür laboratuvarında çeşitli tümör hücrelerinde yapılan testlerden başarıyla geçti. Ümit verici sonuçların alınması üzerine; Yunanistan’daki deney hayvanlarında oluşturulan tümörlerde (zenograftlarda) test edildi. Bu süreçten de başarıyla geçilmesi üzerine, uluslararası patent başvurusu yapıldı ve tescillendi. Ardından, üniversitemiz Öğretim Üyesi Dr. Selvi Durmuş tarafından, Hollanda Kanser Enstitüsü ve Bilkent Üniversitelerinde farmakokinetik çalışmaları, ek hayvan deneyleri tamamlandı. Böylece insan çalışmaları aşamasına kadar gelindi. Bu yeni gelişme çalışmamızın bir kez daha tasdiklenmesi anlamına geliyor.”

TÜBİTAK Patent sıralaması projesi kapsamında, TÜBİTAK tarafından kısa süre önce başlatılan ‘Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı’ çerçevesinde, en iyi buluşları belirlemek üzere “Patent Effect” firması tarafından “Patent Meet” adlı bir çalışma yapıldığı belirtildi. Projeyle, “akademisyenlerin hazırladığı en iyi 10 üniversite patentini firmalara tanıtmak ve patent lisanslama odaklı işbirliği oluşturmalarını teşvik etmek” ve “TÜBİTAK Patent Lisans çağrısına birlikte başvurmalarını sağlamak” olduğu ifade edildi.

Sanayi temsilcilerine canlı yayın

Söz konusu buluş, 03 Temmuz Cuma günü Prof. Dr. Engin Ulukaya tarafından ‘Canlı Yayında’ sanayi temsilcilerine sunulacak. Ayrıca 06-10 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek patent sahipleri ile sanayicilerin eşleştirilmesi gerçekleştirilecek.

İstinye Üniversitesi Hakkındaİstinye Üniversitesi, “MLP Care Grubu”nun 25 yıllık bilgi ve birikiminin devamı olarak, 21. Yüzyıl Anadolu Vakfı tarafından 2015 yılında kuruldu. Üniversite, öğrencilerine var olan güncel ve geniş tabanlı tüm bilgileri aktarmanın yanı sıra; her akademik bölüm için ayrı ayrı güçlü bir donanım sağlamayı ve eğitim-araştırma performansı ile ulusal ve global anlamda yeni bilgi üretimine katkıda bulunarak, Türkiye’nin ve dünyanın seçkin üniversiteleri arasında yer almayı hedefliyor. Öğrenci odaklı eğitim anlayışını üniversitenin tüm süreçlerinde uygulayan İstinye Üniversitesi, bilim ve araştırma merkezi olma vizyonu doğrultusunda, bilimin sınırlarını genişletmeyi ve bilimsel gelişmelerden edinilen bulguları toplumun refahı için paylaşmayı ve uygulamayı amaçlıyor. Öğrencilerini, MLPCare Grubu bünyesinde yer alan Liv HospitalMedical Park ve VM Medical Park hastaneleri başta olmak üzere, üniversitede edindikleri yetenekleri kullanabilecekleri çalışma ortamlarına yönlendiren İstinye Üniversitesi; geleceğin yetkin, yaratıcı ve ileri görüşlü bireylerini yetiştirerek, toplumumuzun sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişiminde önemli bir rol oynamayı ve insanlığın ilerlemesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Son Güncelleme: 30.06.2020 11:50
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