

Uçan elektrikli otomobiller yakında gökyüzü ile buluşuyor



Otomobil ile ulaşımı teknolojisinde yeni bir devir başlıyor. Bir dönemin futiristik filmlerine konu olan uçan arabalar yakın gelecekte hayatımızın birer parçası olabilecek mi? Fosil yakıtlara veda etmeye hazırlanan otomobillerde, en büyük devrim olarak gösterilen uçan araba projesinde ilk uçuş lisansını alan Alef Aeronautics şirketi ön satış izni de aldı.

Alef Aeronautics uçan elektrikli otomobili ABD'de uçmak için yasal onay alan türünün ilk örneği olmuştu. Şimdiyse modern uçağı bir otomobil bayisi aracılığıyla satmak için ön sipariş aldı.

Alef Aeronautics 2015 yılından bu yana imkânsızı başarmaya çalışıyor. Sürdürülebilir seyahatin sınırlarını zorlamak ve dikey kalkış (eVTOL) yeteneklerine sahip gerçek bir sürülebilir araba geliştirmeye çalışıyor. Ayrıca bu aracın görece uygun fiyatlı da olması gerekiyor.

Ölçeklendirilmiş bir prototip ve tescilli elektrikli teknolojisini barındıran, erken dönem Tesla yatırımıyla tanınan bir risk sermayedarı olan Tim Draper, programı başlatmak için 3 milyon dolarlık parayla öncü yatırımcı oldu.

Şirket yıllar içinde modeli geliştirmeye devam etti ve 19 Ekim 2022'de ilk yüzde 100 elektrikli uçan araba olan "Model A"yı tanıttı.

Alef Aeronautics'a göre uçan araba 320 kilometre gidebiliyor ve 175 kilometre uçabiliyor. Geçtiğimiz ay Alef'in "Model A"sı, ABD Federal Havacılık İdaresi'nden Özel Uçuşa Elverişlilik Sertifikası alan ilk elektrikli uçan araba oldu.



UÇAN OTOMOBİL NE ZAMAN ÇIKACAK

Model A üretiminin 2025'in dördüncü çeyreğinde başlaması ve teslimatların kısa bir süre sonra yapılması planlanıyor.

UÇAN OTOMOBİL SİPARİŞ SAYISI

Model A en az iki yıl daha piyasaya sürülmeyecek olsa da insanlar şimdiden bir tane edinme şansı için sıraya girdi.

Alef Aeronautics salı günü yaptığı açıklamada, ilk uçan elektrikli otomobilin ön siparişlerinin yıl sonunda 400'den 2 bin 500'e ulaştığını duyurdu.



UÇAN ARABA FİYATI

Şirket, 300 bin dolarlık Model A için ön siparişlere ekim ayında başladı ve normal sıra için 150 dolar veya öncelik için 1.500 dolar yatırma seçeneği sunuldu.

Siparişler arasında bireylerden alınan 2.100 depozito ve Kaliforniya'daki bir otomobil bayisi de dahil olmak üzere işletmelerle yapılan 400 araçlık satış anlaşmaları yer alıyor. Alef, modern bir uçağı bir otomobil bayisi aracılığıyla satmak üzere ön sipariş alan ilk şirket olarak tarihe geçti.

'YOLA İHTİYACIMIZ YOK'

Alef'in CEO'su Jim Dukhovny dönüm noktasını şöyle yorumladı:

''Alef olarak uçan arabaya yönelik bu denli güçlü bir ilk talep görmekten heyecan duyuyoruz. Bazı ön siparişlerle birlikte aldığımız minnettarlık ve ilham notları için müteşekkiriz. Teslimatlara başlamadan önce hâlâ kat etmemiz gereken bir yol var, ancak gideceğimiz yerde yollara ihtiyacımız yok.''

Model A, bir ya da iki yolcu taşımak üzere tasarlandı ve dikey kalkış ve iniş özellikleriyle birlikte halka açık yollarda kullanılabilecek.

MODEL Z DE GELİYOR

Alef, Model A'dan sonra, 2035 yılında piyasaya sürülecek olan "Model Z" adlı dört kişilik bir sedanı da piyasaya sürmeyi planlıyor. Şirket, 35 bin dolardan başlayan fiyatlarla 350 kilometre sürüş kabiliyeti ile 480 kilometrenin üzerinde uçuş menziline sahip olacağını iddia ediyor.