Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Uluslararası robotik yarışmaların Türkiye ayağı sona erdi

Türkiye'de teknoloji ve sanatın buluştuğu arena olan FIRST Robotics Competition 2024, sadece genç mucitlerin inovatif projeler yarıştı

26 Mart 2024 Salı 17:39
Uluslararası robotik yarışmaların Türkiye ayağı sona erdi






Uluslararası robotik yarışmaların Türkiye ayağı sona erdi


Türkiye’nin en parlak genç zekaları, teknoloji ve sanatın eşsiz birleşimine sahne olan FIRST Robotics Competition (FRC) 2024 CRESCENDO teması altında mücadele etti. Ülkemizdeki ayağı her yıl Fikret Yüksel Vakfı'nın öncülüğünde düzenlenen ve global ölçekte faaliyet gösteren bu prestijli turnuva, bu sezon liseli öğrencilere sanatın da dahil olduğu STEAM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik) becerilerini sergileme fırsatı sundu.

Sanat temalı robotların tasarlandığı, inşa edildiği ve programlandığı bu yılki turnuva, katılımcılara adeta bir festival atmosferi yaşattı. Türkiye genelinden ve dünyanın dört bir yanından gelen toplam 153 takım ve 27 uluslararası takımın mücadele ettiği etkinlik, gerçek bir inovasyon ve yaratıcılık şölenine dönüştü.

Ulusal ve Uluslararası Platformlarda Başarıya Doğru


Dünya genelinde düzenlenen turnuvalara 30’dan fazla ülkeden 3.350 takımın katılımıyla uluslararası bir arenaya dönüşürken Türkiye’de ise, ülkemizden 18 ilden takımların yanı sıra Avustralya, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Hindistan, Polonya, Romanya, Çin, Çin Taipeisi ve İsviçre’den gelen takımların da katılımıyla renklendi. En iyi performansı sergileyen ve sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken takımlar, Nisan ayında Amerika Birleşik Devletleri - Houston’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Türkiye'de teknoloji ve sanatın buluştuğu arena olan FIRST Robotics Competition 2024, sadece genç mucitlerin inovatif projeleri ve birbirinden rekabetçi robot yarışları ile değil, aynı zamanda önemli ziyaretçileriyle de dikkat çekti. Üst düzey devlet yetkilileri ve ülke temsilcilerinin katıldığı etkinlik ayrıca sanat dünyasının değerli isimlerini ağırladı. Müzisyen Deniz Özçelik, piyanist Nehir Özzengin ve yazar Can Kantarcı, ilham verici konuşmalarıyla katılımcılara motivasyon sağladılar. Ayrıca Yoshinori Moriwaki, Ran Gordi, Maki Sarıçalı, Emiko Karayılmaz ve Elif Üstebay Tınar’dan oluşan Masa-Daiko İstanbul Japon Davul Grubu ve Kemençe Sanatçısı Semih Aytaç gösterileriyle etkinliği tam bir şova dönüştürdüler.

Fikret Yüksel Vakfı Türkiye Temsilcisi Ayşe Selçok Kaya, etkinliklerdeki faaliyetlerin büyük bir kısmının vakfın mezunları tarafından sürdürüldüğünü belirterek, mezunların topluma ve uluslararası alanda önemli katkılar sunduğunun altını çizdi. Kaya, bu yılki temanın öğrencilerin teknik becerilerinin yanı sıra sanat ve yaratıcılık yeteneklerini de ön plana çıkardığını vurguladı.

Fikret Yüksel Vakfı Hakkında

Fikret Yüksel Vakfı 1998’de Darüşşafaka mezunu Fikret Yüksel tarafından eğitime destek vermek amacıyla kurulmuştur. Kar amacı gütmeyen ve Darüşşafaka Eğitim Kurumları bağışçıları arasında bulunan vakfın Türkiye’deki hedeflerinden biri, daha fazla öğrencinin FIRST programlarına katılımını sağlayarak öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlamaktır. Vakfın en büyük hedefi; Türkiye’de her lisede bir FIRST® Robotics Competition takımı görmektir.

    FIRST Hakkında

For Inspiration and Recognition of Science and Technology, ilk harflerinden oluşan, kısa adı ile FIRST, 1989 yılında mucit Dean Kamen tarafından, gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki ilgisini artırmak için kurulmuş kar amacı gütmeyen bir vakıftır. FIRST gençlere bilimi, teknolojiyi, matematiği ve mühendisliği içinde barındıran programlar sunarak, onları bu alanlarda geleceğin kendine güvenen ve yaratıcı liderleri olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Son Güncelleme: 26.03.2024 18:42
Anahtar Kelimeler:
RobotikRobotik Yarışması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teknolojinin Gizli Dünyasının Kapıları BBC Earth ile Aralanıyor
Teknolojinin Gizli Dünyasının Kapıları BBC Earth ile Aralanıyor
Medtronic, Cerrahide Yenilikçi Uygulamalar İçin Hekimleri Bir Araya Getirdi
Medtronic, Cerrahide Yenilikçi Uygulamalar İçin Hekimleri Bir Araya Getirdi
Türk Bilim Kadınına “Japonya Devlet Nişanı”
Türk Bilim Kadınına “Japonya Devlet Nişanı”
Bilim insanları şaşkına döndü | Dünya dışı metalden üretilmiş
Bilim insanları şaşkına döndü | Dünya dışı metalden üretilmiş
Rosatom’un ürettiği izotop kanser hastalarına umut oldu
Rosatom’un ürettiği izotop kanser hastalarına umut oldu
Türk Bilim İnsanı Mete Atatüre'den tarihe geçen keşif
Türk Bilim İnsanı Mete Atatüre'den tarihe geçen keşif
Biraz uzakta ama olsun | Yeni güneş sistemi
Biraz uzakta ama olsun | Yeni güneş sistemi
Web site fiyatları ve E-ticaret web sitelerine 2024 Ayarı
Web site fiyatları ve E-ticaret web sitelerine 2024 Ayarı
Yapay Zeka İle Dilekçe, Evrak, Sunum, Hazırlamak Ücretsiz
Yapay Zeka İle Dilekçe, Evrak, Sunum, Hazırlamak Ücretsiz
Yapayzeka Destekli Seo ile Marka ve Ürünlerinizi Daha Kolay Tanıtın
Yapayzeka Destekli Seo ile Marka ve Ürünlerinizi Daha Kolay Tanıtın

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim