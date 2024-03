Uluslararası robotik yarışmaların Türkiye ayağı sona erdi



Türkiye’nin en parlak genç zekaları, teknoloji ve sanatın eşsiz birleşimine sahne olan FIRST Robotics Competition (FRC) 2024 CRESCENDO teması altında mücadele etti. Ülkemizdeki ayağı her yıl Fikret Yüksel Vakfı'nın öncülüğünde düzenlenen ve global ölçekte faaliyet gösteren bu prestijli turnuva, bu sezon liseli öğrencilere sanatın da dahil olduğu STEAM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik) becerilerini sergileme fırsatı sundu.

Sanat temalı robotların tasarlandığı, inşa edildiği ve programlandığı bu yılki turnuva, katılımcılara adeta bir festival atmosferi yaşattı. Türkiye genelinden ve dünyanın dört bir yanından gelen toplam 153 takım ve 27 uluslararası takımın mücadele ettiği etkinlik, gerçek bir inovasyon ve yaratıcılık şölenine dönüştü.

Ulusal ve Uluslararası Platformlarda Başarıya Doğru



Dünya genelinde düzenlenen turnuvalara 30’dan fazla ülkeden 3.350 takımın katılımıyla uluslararası bir arenaya dönüşürken Türkiye’de ise, ülkemizden 18 ilden takımların yanı sıra Avustralya, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Hindistan, Polonya, Romanya, Çin, Çin Taipeisi ve İsviçre’den gelen takımların da katılımıyla renklendi. En iyi performansı sergileyen ve sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken takımlar, Nisan ayında Amerika Birleşik Devletleri - Houston’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Türkiye'de teknoloji ve sanatın buluştuğu arena olan, sadece genç mucitlerin inovatif projeleri ve birbirinden rekabetçi robot yarışları ile değil, aynı zamanda önemli ziyaretçileriyle de dikkat çekti. Üst düzey devlet yetkilileri ve ülke temsilcilerinin katıldığı etkinlik ayrıca sanat dünyasının değerli isimlerini ağırladı. Müzisyen, piyanistve yazarilham verici konuşmalarıyla katılımcılara motivasyon sağladılar. Ayrıcavedan oluşanİstanbulvegösterileriyle etkinliği tam bir şova dönüştürdüler.

Fikret Yüksel Vakfı Türkiye Temsilcisi Ayşe Selçok Kaya, etkinliklerdeki faaliyetlerin büyük bir kısmının vakfın mezunları tarafından sürdürüldüğünü belirterek, mezunların topluma ve uluslararası alanda önemli katkılar sunduğunun altını çizdi. Kaya, bu yılki temanın öğrencilerin teknik becerilerinin yanı sıra sanat ve yaratıcılık yeteneklerini de ön plana çıkardığını vurguladı.

Fikret Yüksel Vakfı Hakkında

Fikret Yüksel Vakfı 1998’de Darüşşafaka mezunu Fikret Yüksel tarafından eğitime destek vermek amacıyla kurulmuştur. Kar amacı gütmeyen ve Darüşşafaka Eğitim Kurumları bağışçıları arasında bulunan vakfın Türkiye’deki hedeflerinden biri, daha fazla öğrencinin FIRST programlarına katılımını sağlayarak öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlamaktır. Vakfın en büyük hedefi; Türkiye’de her lisede bir FIRST® Robotics Competition takımı görmektir.

FIRST Hakkında

For Inspiration and Recognition of Science and Technology, ilk harflerinden oluşan, kısa adı ile FIRST, 1989 yılında mucit Dean Kamen tarafından, gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki ilgisini artırmak için kurulmuş kar amacı gütmeyen bir vakıftır. FIRST gençlere bilimi, teknolojiyi, matematiği ve mühendisliği içinde barındıran programlar sunarak, onları bu alanlarda geleceğin kendine güvenen ve yaratıcı liderleri olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.