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Vodafone kodlama minibüsü Silivrikapı'da yola çıktı

Bir ülkenin geleceğini o ülkenin çocuklarının belirlediğine dikkat çeken Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, çocukları etkinliğe çağırdı

11 Ocak 2020 Cumartesi 20:49
Vodafone kodlama minibüsü Silivrikapı'da yola çıktı


Vodafone kodlama minibüsü Silivrikapı'da yola çıktı

Vodafone’un 41. İstanbul Maratonu’nda “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında hayata geçirdiği Yarını Kodlayanlar Minibüsü, 12 haftalık İstanbul turuna başladı. Spor İstanbul’a ait 30 ayrı tesisi ziyaret edecek olan minibüsün ilk durağı, Silivrikapı Buz Pisti ve Spor Tesisi oldu. Tesiste spor eğitimi alan 20 çocuk, Yarını Kodlayanlar Minibüsü’nde robotik kodlama öğrendi.

11 Ocak 2020 – Daha iyi bir gelecek için insanları birbirine bağlama hedefiyle faaliyet gösteren Vodafone, spor ve eğitim alanındaki toplumsal çalışmalarını tek çatıda buluşturan Yarını Kodlayanlar Minibüsü projesine start verdi. Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında hayata geçirilen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul’un eğitim verdiği 7-14 yaş arası çocuklara kodlama eğitimi verilecek olan Yarını Kodlayanlar Minibüsü, 12 haftalık İstanbul turuna başladı. Spor İstanbul’a ait 30 ayrı spor tesisini ziyaret edecek olan Yarını Kodlayanlar Minibüsü’nün ilk misafirleri, Silivrikapı Buz Pisti ve Spor Tesisi’nde eğitim alan 20 çocuk oldu. Cumartesi ve pazar günleri saat 09.00-12:00 ve 13:00-16:00 arasında olacak şekilde 2 seansta kodlama eğitimlerinin düzenleneceği Yarını Kodlayanlar Minibüsü ile Mart sonuna kadar yaklaşık 600 çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Bir ülkenin geleceğini o ülkenin çocuklarının

belirlediğine dikkat çeken Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi:

“Türkiye Vodafone Vakfı olarak, ülkemizde çocukların dijital kültürle yetişmesine önem veriyoruz. Sadece teknoloji tüketen değil teknoloji üreten bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefle Habitat Derneği işbirliğiyle başlattığımız ‘Yarını Kodlayanlar’ projesi kapsamında, Türkiye’nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara kodlama eğitimi veriyoruz. Kodlama eğitimlerimizle çocuklarımızı dijital geleceğe hazırlıyoruz. Son olarak, geçtiğimiz Kasım ayında düzenlenen Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda da çocuklarımızın dijital eğitimine katkıda bulunmak için koştuk. Aynı zamanda, bir kodlama minibüsü oluşturarak, Spor İstanbul’un eğitim verdiği çocuklara kodlama öğretmeyi planladık. Böylece, Spor İstanbul çocuklarımızın fiziksel gelişimine destek olurken, biz de zihinsel gelişimlerine destek olacağız. Spora ve kodlamaya meraklı tüm çocuklarımızı Yarını Kodlayanlar Minibüsü’ne davet ediyoruz.”

81 ilde 100 bin çocuğa kodlama eğitimi

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle yürütülen “Yarını Kodlayanlar” projesiyle, Türkiye'nin dört bir yanında 7-14 yaş arası çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikâye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Ağustos 2016’dan bu yana 60 ilde 43 bini aşkın çocuğa ulaşan projeyle, önümüzdeki bir yılda 81 ilde 100 bin çocuğa daha kodlama eğitimi verilmesi hedefleniyor.

Yarını Kodlayanlar Minibüsü’nün ziyaret edeceği diğer Spor İstanbul tesisleri:

Fatih Spor Kompleksi
Yeşilpınar Yüzme Havuzu
Tevfik Aydeniz Spor Tesisi
Hidayet Türkoğlu Spor Tesisi
Bayrampaşa Spor Kompleksi
Esenler Spor Kompleksi
Hakkı Başar Spor Kompleksi
Bahçelievler Spor Kompleksi
Halkalı Yüzme Havuzu
Sefaköy Yüzme Havuzu
Halkalı Çamlık Spor Tesisi
Florya Spor Tesisi
Çırpıcı Spor Tesisi
Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi
75. Yıl Yüzme Havuzu
Avcılar Spor Kompleksi
Beyoğlu Yüzme Havuzu
Metin Oktay Spor Tesisi
Maltepe Sahil Spor Tesisi
Çekmeköy Spor Kompleksi
Beykoz Spor Tesisi
Hasan Doğan Spor Kompleksi
Pendik Kurtköy Spor Kompleksi
Haldun Alagaş Spor Kompleksi
Ümraniye Kapalı Yüzme Havuzu
Pendik Çamlık Spor Tesisi
Kafkale Spor Kompleksi
Yenidoğan Yüzme Havuzu
Taha Akgül Spor Kompleksi
 

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