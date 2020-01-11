

Vodafone kodlama minibüsü Silivrikapı'da yola çıktı

Vodafone’un 41. İstanbul Maratonu’nda “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında hayata geçirdiği Yarını Kodlayanlar Minibüsü, 12 haftalık İstanbul turuna başladı. Spor İstanbul’a ait 30 ayrı tesisi ziyaret edecek olan minibüsün ilk durağı, Silivrikapı Buz Pisti ve Spor Tesisi oldu. Tesiste spor eğitimi alan 20 çocuk, Yarını Kodlayanlar Minibüsü’nde robotik kodlama öğrendi.

11 Ocak 2020 – Daha iyi bir gelecek için insanları birbirine bağlama hedefiyle faaliyet gösteren Vodafone, spor ve eğitim alanındaki toplumsal çalışmalarını tek çatıda buluşturan Yarını Kodlayanlar Minibüsü projesine start verdi. Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında hayata geçirilen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul’un eğitim verdiği 7-14 yaş arası çocuklara kodlama eğitimi verilecek olan Yarını Kodlayanlar Minibüsü, 12 haftalık İstanbul turuna başladı. Spor İstanbul’a ait 30 ayrı spor tesisini ziyaret edecek olan Yarını Kodlayanlar Minibüsü’nün ilk misafirleri, Silivrikapı Buz Pisti ve Spor Tesisi’nde eğitim alan 20 çocuk oldu. Cumartesi ve pazar günleri saat 09.00-12:00 ve 13:00-16:00 arasında olacak şekilde 2 seansta kodlama eğitimlerinin düzenleneceği Yarını Kodlayanlar Minibüsü ile Mart sonuna kadar yaklaşık 600 çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Bir ülkenin geleceğini o ülkenin çocuklarının

belirlediğine dikkat çeken Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi:

“Türkiye Vodafone Vakfı olarak, ülkemizde çocukların dijital kültürle yetişmesine önem veriyoruz. Sadece teknoloji tüketen değil teknoloji üreten bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefle Habitat Derneği işbirliğiyle başlattığımız ‘Yarını Kodlayanlar’ projesi kapsamında, Türkiye’nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara kodlama eğitimi veriyoruz. Kodlama eğitimlerimizle çocuklarımızı dijital geleceğe hazırlıyoruz. Son olarak, geçtiğimiz Kasım ayında düzenlenen Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda da çocuklarımızın dijital eğitimine katkıda bulunmak için koştuk. Aynı zamanda, bir kodlama minibüsü oluşturarak, Spor İstanbul’un eğitim verdiği çocuklara kodlama öğretmeyi planladık. Böylece, Spor İstanbul çocuklarımızın fiziksel gelişimine destek olurken, biz de zihinsel gelişimlerine destek olacağız. Spora ve kodlamaya meraklı tüm çocuklarımızı Yarını Kodlayanlar Minibüsü’ne davet ediyoruz.”

81 ilde 100 bin çocuğa kodlama eğitimi

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle yürütülen “Yarını Kodlayanlar” projesiyle, Türkiye'nin dört bir yanında 7-14 yaş arası çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikâye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Ağustos 2016’dan bu yana 60 ilde 43 bini aşkın çocuğa ulaşan projeyle, önümüzdeki bir yılda 81 ilde 100 bin çocuğa daha kodlama eğitimi verilmesi hedefleniyor.

Yarını Kodlayanlar Minibüsü’nün ziyaret edeceği diğer Spor İstanbul tesisleri:

Fatih Spor Kompleksi

Yeşilpınar Yüzme Havuzu

Tevfik Aydeniz Spor Tesisi

Hidayet Türkoğlu Spor Tesisi

Bayrampaşa Spor Kompleksi

Esenler Spor Kompleksi

Hakkı Başar Spor Kompleksi

Bahçelievler Spor Kompleksi

Halkalı Yüzme Havuzu

Sefaköy Yüzme Havuzu

Halkalı Çamlık Spor Tesisi

Florya Spor Tesisi

Çırpıcı Spor Tesisi

Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi

75. Yıl Yüzme Havuzu

Avcılar Spor Kompleksi

Beyoğlu Yüzme Havuzu

Metin Oktay Spor Tesisi

Maltepe Sahil Spor Tesisi

Çekmeköy Spor Kompleksi

Beykoz Spor Tesisi

Hasan Doğan Spor Kompleksi

Pendik Kurtköy Spor Kompleksi

Haldun Alagaş Spor Kompleksi

Ümraniye Kapalı Yüzme Havuzu

Pendik Çamlık Spor Tesisi

Kafkale Spor Kompleksi

Yenidoğan Yüzme Havuzu

Taha Akgül Spor Kompleksi

