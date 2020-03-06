

Zeytin çekirdekleri plastik atıklara son verecek

Yıldız Teknopark Kuluçka Merkezi’nde faaliyetlerine sürdüren Biolive tarafından zeytin çekirdeklerinden üretilen çevreci biyoplastikler; otomotiv iç panel üretimi, elektrik-elektronik, gıda ambalaj ve oyuncak gibi sektörlerde hammadde olarak kullanılıyor. Petrol ve türevlerinden üretilen mevcut plastiklere karşın zeytin çekirdeğinden üretilen biyoplastik katkılı hammadde doğada tamamen yok oluyor. Babasının kahvaltıda zeytin çekirdeğini yutması üzerine zeytin çekirdeğini araştırmaya başlayan ve araştırmaları sonucunda bu çekirdeklerden çevreci biyoplastikler üretmeye başlayan Duygu Yılmaz’ın girişimi olan Biolive, Vestel Venture’un liderlik ettiği turda 30 milyon dolar değerlemeyle aldığı yatırımla kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekti.

Petrol kaynakları azalmaya devam ederken ve petrol türevli plastikler de insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Araştırmalar, deniz canlılarının yüzde 50’sinin bünyesinde plastik atıklara rastlandığını gösteriyor. Bu ürünleri tüketenler de plastik maddelerin zararlarına maruz kalıyor. Mevcut plastiklerin doğada en az 450 yıl içinde kaybolduğunu gösteren araştırma sonuçları alternatif hammaddelerin önemine de işaret ediyor.

2030’da plastik pazarının yüzde 40’ını biyoplastik oluşturacak

Petrol ve türevlerinden üretilen plastikler yerini biyoplastiklere bırakmaya başladı. Geçtiğimiz yıl itibariyle biyoplastik ve biyoplastik katkılı plastikler 30 milyar dolarlık bir pazar oluşturdu. Bu artış hızı ve regülasyonların biyoplastiği zorunlu hale getirmesi sonucu, 2030 yılında plastik pazarının yüzde 40’ının biyoplastik pazarını oluşturacağı öngörülüyor.

Yıldız Teknopark Kuluçka Merkezi'nde kurularak Ar-Ge sürecinden üretim ve satış aşamasına gelen Biolive da biyoplastik granül katkılar üreterek kısa sürede yatırımcının ilgisini çekti. Vestel Venture’un liderlik ettiği turda 30 milyon dolar değerlemeyle aldığı yatırımla faaliyetlerine devam eden Biolive, yabancı rakiplerinden çok daha güçlü ve daha yüksek ısıya dayanan granüller üretiyor.

Amaç, Avrupa ve ABD biyoplastik pazarının en az yüzde 30’una ulaşmak

Hem zeytin çekirdeklerini hem de zeytinyağı atıklarıyla dünyada ilk kez kullanılan yenilikçi bir ürün oluşturduklarını açıklayan Biolive Kurucu Ortağı Duygu Yılmaz, “Ürünümüzle, Yıldız Teknopark ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nin düzenlediği girişim yarışmasında Start-up kategorisinde 1.lik kazanarak Silikon Vadisi’nde girişimcilik eğitimleri aldık. En büyük hedefimiz 2 yıl içerisinde Avrupa ve ABD biyoplastik pazarının en az yüzde 30’una ulaşmak. Ayrıca, bugüne dek uluslararası alanda birçok ödül ve eğitime de hak kazandık” diyor.

Yurt dışı bağlantıları sayesinde Almanya, Çin ve İngiltere’ye ihracat yaptıklarını açıklayan Yılmaz, “Avrupa’da yeni satış kanalları oluşturacak anlaşmalar için görüşmeler yapıyoruz, 2018’de Los Angeles’ta uluslararası temiz çevre teknoloji alanında ülkemizi temsil ettik ve ülkelerarası ‘İleri Malzeme 1.lik Ödülü’ kazandık. Ürünümüz, ABD ve Avrupa’da birçok girişim kanalında yayınlandı ve çok fazla ilgi gördü” şeklinde sözlerine devam etti.

Üretim hacmini 4 katına çıkarmak için yatırımlarına devam eden Biolive, 2 yıl içerisinde üretim kapasitesini 5 katına çıkarmayı planlıyor. Daha yüksek dayanım gösteren biyoplastik üretimi için Ar-Ge yatırımlarına devam eden şirket, faaliyetlerini bu stratejide sürdürmeye devam ediyor.

Yıldız Teknopark, girişimcilik ekosistemine katkı sağlamaya devam edecek

Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, “Artan çevre kirliliği, birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Özellikle doğada çözünmesi oldukça zor olan plastik maddeler insan sağlığına zarar verirken doğal kaynakların da kirlenmesine sebep oluyor. Biolive, geliştirdiği inovatif ürünüyle sektöründe bir ilk olma özelliği taşıyor. Kısa sürede yatırımcıların ilgisini çekmesi de bunun en güzel kanıtı. Yıldız Teknopark olarak teknoparkımız bünyesinde girişimciliği destekleyen bir iş ortamı yaratıyoruz. Türkiye’nin teknoloji üssü olarak Türkiye’nin girişimcilik ekosistemine katkılarımız kesintisiz devam edecek” diyor.

Yıldız Teknopark Hakkında

2009 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde kurulan ve sürdürülebilir gelişim ilkesi doğrultusunda büyümeye devam eden Yıldız Teknopark, 2014 yılı sonunda faaliyete başlayan 23 bin 500 metrekarelik İkitelli Yerleşkesi’nin de hizmete girmesiyle bugün 148 bin metrekarelik alanda hizmet vermektedir. Yıldız Teknopark, yazılım, bilişim ve iletişim teknolojileri, telekomünikasyon, elektronik, ilaç, makine ve teçhizat imalatı, kimya, havacılık, enerji, savunma sanayi, inşaat ve gıda gibi birçok sektörde Ar-Ge çalışmalarını yürüten 441 firmaya ve 7 binden fazla kalifiye Ar-Ge personeline ev sahipliği yapmaktadır. Yıldız Teknopark, yeni fikirlerin değer oluşturan çıktılara dönüşme sürecinin bütün aşamalarında yer alan uluslararası bir iş birliği merkezi olma vizyonuyla çalışmalarına devam etmektedir. Yıldız Teknopark Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hazırladığı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi sonuçlarına göre, 2018 genel sıralamasında, Tüm Teknoloji Geliştirme Bölgeleri arasında Türkiye’nin en başarılı Teknopark’ı seçildi.