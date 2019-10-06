Fakir ve öğrenci dostu mekan

Kırklareli'nin tanınmış ve sevilen simalarından Yalçın İKİZLERLİ'nin işletmeciliğini yaptığı Beyaz Saray uygun fiyatlarla ve sunduğu çeşitli menü zenginliği ile öğrencilerin ve bütçesi dar gelirlilerin müdavimi olmaya devam ediyor.

ZENGİN MENÜSÜNDE YOK YOK

Kırklareli merkezde bulunan Denizbank arkası, Şok Market yanında hizmet veren mekan, 10 çeşit kahvaltıdan, bayan aşçıların hazırladığı nefis ev yemeklerine, her türlü çorba çeşitlerinden ızgara çeşitlerine kadar zengin menüsüyle şimdiden sektöre ciddi rekabet getirirken, her keseye uygun fiyatlarıyla da vatandaşların yüzünü güldürdü.

İş adamı Yalçın İKİZLERLİ, Kırklareli'nde Beyaz Saray ismi ile açtığı işyerinde vatandaşların temiz ve ürün çeşidi bol menüsü ile çok ucuza yemek yemelerini sağlıyor.

"HALKIMIZIN DESTEĞİ BİZİ MUTLU EDİYOR"

Bugün ekonomik sıkıntının yarattığı hayat pahalılığının vatandaşı açlığa mahkum ettiğini gördüm diyen İKİZLERLİ, "Birde fırsatçılık yapanlar var. Bunlar yüzünden hayat daha da pahalılaştı. Vatandaşlarımız aç kalmasın, kesesine göre ucuz yemek yeyip karnını doyursun diye bu restaurantı açtım. Bugün işyerimize gelenler huzur ve mutluluk içinde yemeklerini yiyip karınlarını doyuruyorlar. Dört çeşit tabldot yemek 10 TL. Gayet ucuz. Bunu başka bir yerde yese, en az 50 TL ödeyecek. Bunun bilincinde olan halkımız da mekanımızı doldurarak büyük destek veriyor. Bu da bizi mutlu ediyor." dedi.

10 ÇEŞİT KAHVALTI 10 TL, ÇAY SINIRSIZ

Tarih ve mimari yapısı ile göz kamaştıran mekânında görüşmede bulunduğumuz Yalçın İKİZLERLİ, muhabirimiz Kemal KAÇMAZ'a devamında şunları ifade etti: "Sahipsizlerin, kimsesizlerin, bütçesi dar gelirlilerin, öğrencilerin, fakirlerin dostu bir mekanız biz. Biz işyeri değil, aşevi açtık diye boşuna demiyoruz. Memleketinden uzak, anne yemeğine hasret, bütçesi dar gelirli öğrencilerimiz için bayan aşçılarımız tarafından nefis ev yemekleri sunuyoruz. Meşhur Sero Ustanın bol çeşitleri ile de damaklara ayrı bir hitap ediyoruz. 10 çeşit kahvaltımızda çay ikramımız sınırsızdır. Alo paket servisimizle ev ve işyerlerine de servisimiz mevcuttur. Vatandaşın hem karnı doysun, hemde yüksek ödemesin istiyoruz. İlerleyen günlerde yepyeni hizmetlerimizle halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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