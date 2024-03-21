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İş kadını Çuhadaroğlu Ataşehir'li öğrencilerin sesine kulak verdi

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından başarılı hayırsever iş kadını Begüm Çuhadaroğlu Ataşehirli çocukların yardımına adeta hızır gibi yetişti.

21 Mart 2024 Perşembe 20:43
İş kadını Çuhadaroğlu Ataşehir'li öğrencilerin sesine kulak verdi






İstanbul Ataşehir Yunus Emre Özel Eğitim İş Uygulama Okulu öğrencilerinin yardımına koşan hayırsever iş kadını Begüm Çuhadaroğlu, öğrencilerin isteklerini kırmayarak onlara tenis masası hediye etti.


Haber: YAŞAR KAÇMAZ


Otist, down sendromlu, zihinsel ve fiziksel engelli öğrencilerin 2017 yilindan bu yana eğitim gördüğü okulda,  öğrencilerin tenis masası eksiği olduğunu öğrenen Begüm Çuhadaroğlu hemen konuya el atarak çözüme kavuşturdu.


HAYIR İŞLERİNDE ELİ HEP İLERİDE 


Soy ağacı Abdülkadir Geylani Hazretlerine kadar dayanan ve Peygamber soyundan gelmesi sebebi ile de Seyyide ünvanına  sahip olan Begüm Çuhadaroğlu, hayır işlerinde ismi hep önlerde olan bir kişilik olarak tanınıyor.


ÇUHADAROĞLU’NUN ÇEVRESİ DE DUYARSIZ KALMADI


Çocukların “Begüm Anne” diye seslendikleri Çuhadaroğlu, sadece tenis masası hediye etmekle yetinmedi ve çevresini harekete geçirerek 50'ye yakın ramazan kolisini okul öğrencilerine göndererek bir kez daha gönüllerini kazandı.


“ONLARIN SEVİNCİ, BENİM EN BÜYÜK MUTLULUĞUM”


Bölgedeki siyasetçilerin ve yöneticilerin yapamadığını yapan Begüm Çuhadaroğlu, kendisine ulaşan gazeteci Yaşar Kaçmaz’a şunları aktardı; “Hepsi pırlanta gibi çocuklar. Her şeyin en iyisini hak ediyorlar. Okulun bazı eksikliklerinin olduğunu öğrendim ve bu sese kulak vermezsem olmazdı. Begüm anneleri sağ olduğu sürece her zaman onların destekçisi olacak. Onların bu sevincine ortak olmak benim en büyük mutluluğumdur” dedi.

Son Güncelleme: 21.03.2024 21:17
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