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Kırklareli'nin marka muhtarı yeniden kazandı

Üc muhtar adayının kıyasıya yarıştığı muhtarlık seçimlerinde Reşat VARDAR yeniden bayrağı göğüsleyen taraf oldu.

01 Nisan 2024 Pazartesi 16:03
Kırklareli'nin marka muhtarı yeniden kazandı






Kırklareli'nin en büyük mahallelerinden biri olan Karahıdır Mahallesi'nin marka muhtarı diye tanınan Reşat VARDAR yeniden seçilerek güven tazeledi.

Haber: KEMAL KAÇMAZ

Bugüne kadar yaptığı hizmetlerle ve halkla olan ilişkileri ile görevini başarıyla yürüten VARDAR, Karahıdır Mahallesi sakinleri tarafından bir 5 yıl daha göreve layık görüldü.

Babası Şevket VARDAR'ın da uzun yıllar muhtarlık yaptığı Karahıdır Mahallesi'nde babasından aldığı görev bayrağını yeniden dalgalandırmaya devam eden Reşat VARDAR seçim sonuçlarından sonra; "Oy veren vermeyen tüm halkımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Yıllardır beni bu göreve layık görmelerinin haklı gururunu yaşıyorum. Şahsım ve azalarım ile beraber her zamankinden daha güçlü, daha istikrarlı olarak hizmet etmeye devam edeceğiz."dedi.

Yeniden muhtar seçilen Reşat VARDAR'ın azaları ise şu isimlerden oluştu: Ragıp ULUDAĞ, Fethi DURMUŞ, Özay BİRCAN, Çetin YILDIZ, Mehmet TUNA, Cezmi CANAN, Esra KAÇMAZ ASLAN, Serkan. BAHÇELİOĞLU.

Son Güncelleme: 01.04.2024 16:58
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