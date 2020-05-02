Trakya'nın en büyük pazarı alışverişe açıldı

Kırklareli Belediyesi tarafından inşa edilen ve bölgenin en büyük kapalı pazarı yeri olarak halka hizmet verecek olan alan, ilk alışveriş için vatandaşlara kapılarını açtı.

Yıllardan beri dile getirilen ancak bir türlü hizmete getirilemeyen "Kırklareli Kapalı Pazar Yeri"nin açılışı Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve ekibine nasip oldu.

TRAKYA'NIN EN BÜYÜK PAZAR VE FUAR ALANI

19 Bin 200 m2 kapalı alan, 4 bin m2 otopark alanı, 851 pazar tezgahı ve 35 dükkana sahip olan "Kırklareli Kapalı Pazar ve Fuar Alanı" Trakya bölgesinin en büyük kapalı alan olma özelliğini de elinde bulunduruyor.

SALGIN AÇILIŞA ENGEL OLMUŞTU

Daha önce birçok faaliyetin gerçekleştiği alan, koronavirüs salgını nedeniyle meyve-sebze pazarı kurulmasına engel olmuştu. Pazar alanı günler öncesinden içerisinde ve dışarısında yoğun dezenfektan çalışmaları ile beraber hazır hale getirildi ve bugün itibariyle hem esnafa hemde vatandaşlara "merhaba" dedi.

SIKI TEDBİRLER ALINDI

24 saat güvenlik kamerası ile denetlenen Kapalı Pazar Alanı'nda, salgına karşı önlem olarak pazar alanına girişler tek kapıdan sağlanıyor ve alana giriş yapan her vatandaşın ateşi ölçülerek ücretsiz maske dağıtımı sağlanıyor.

Bunların yanı sıra emniyet güçleri de alınan karar gereği bulunan yaş sınırlaması için kimlik kontrolünde bulunuyor.

Tezgah aralıkları sokakta kurulan halk pazarına göre daha da genişletilmiş ve böylece sosyal mesafe korunmaya çalışılmış.

VATANDAŞTA, ESNAFTA HİZMETTEN MEMNUN

Halk pazarında alışveriş yapan vatandaşlar ve pazar esnafı alınan önlemlerden ve hizmetlerinden ötürü Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkürlerini dile getiriyorlar.

Yıllardan beri dile getirilen ancak bir türlü hizmete kavuşamayan projenin hayata geçmesi ile yağmur ve çamurdan kurtulan esnaf ve Kırklareli halkı, bölgenin en büyük alanı olmasıyla beraber ayrı bir gurur yaşadıklarını da ayrıca belirttiler.

ÇARŞAMBA PAZARI, KAPALI PAZAR YERİNE TAŞINIYOR

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu yaptığı açıklamada; Korona Virüs salgını bitene kadar artık halk pazarlarının kapalı pazar yerinde kurulacağını, ancak salgının sona ermesiyle beraber Cumartesi pazarının mevcut yerine döneceğine, Çarşamba pazarının da bundan böyle kapalı pazar yerinde kurulacağını açıkladı.