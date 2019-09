Trakyalıların bitmeyen duble yol isyanı

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapıları olan Edirne ve Kırklareli'ni birbirine bağlayan ve tek gidiş geliş olarak trafik akışının sağlandığı yolun günümüz çağı ve şartlarına yakışmaması ve yetersiz düşmesiyle beraber vatandaşların yetkililere sürekli dillendirmesi sonucunda planlanan duble yol çalışmaları tam bir keşmekeşe döndü.

Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda 2013 yılında ihalesi yapılan ve vatandaşlara müjde olarak duyurulan 47 km'lik duble yol yapım çalışmalarındaki belirsizlik bölge halkını tam anlamıyla canından bezdirmiş.

"YILLARCA HİZMET BEKLİYORUZ"

Her defasında ülkenin dört bir yanını duble yollarla donattıklarını belirten iktidar partisinin yetkililerine isyanlarını, "Trakya'nın kaderi mi bu? Ya hizmet gelmez, ya da gelirse yıllar sürer. Yoksa bürokrasiyi ve hizmeti hızlandıracak beceriksiz yöneticilerimiz mi var?" diye dile getiriyorlar.

"YOLUN SONU BİR TÜRLÜ GÖRÜNMÜYOR"

Türkiye'yi duble yollarla çağ atlattıklarını her platformda dile getiren AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Edirne - Kırklareli duble yol çalışmalarından haberdar olmadığı için mi bu denli yavaş ilerlediğini de düşündüklerini belirten vatandaşlar, "Türkiye'nin her yeri duble oldu da, sadece 47 Kilometre mi fazla geldi. Yıllar yılları kovalıyor. Ama halen yolun sonu bir türlü görünmüyor. Cumhurbaşkanımız ve Ak Parti Genel Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, yöneticilerin bu başarısızlığı karşısında bir adım atması ve yetkililere yolumuzun en hızlı şekilde bitirilmesi talimatını bir an evvel vermelidir." dediler.