Vatandaş sözde değil, özde hizmet bekliyor

Kırklareli Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yaptığı temizlik çalışmaları ile ilgili duyuruya vatandaştan öfke yağdı.

Kırklareli Belediyesi'nin özel facebook adresinde son olarak paylaşılan fotoğraflı bildiriye bazı vatandaşlar sadece beğenide bulunarak sessiz katılım gösterirken, bazı vatandaşlar da yorum yaparak tepkilerini ortaya koydu.

VATANDAŞ AÇTI AĞZINI, YUMDU GÖZÜNÜ

Paylaşımın altına yorum yapan vatandaşlar, yetkililere defalarca söylemelerine rağmen halen dikkate alınmayan kendi sokaklarından örnek verdiler. Kimisi yolların delik deşik olmasından, kimisi de çöp konteynerlarının kokusundan dert yandı.

Kırklareli Belediyesi facebook sayfasındaki başlıca yorumlar şöyle;

Eren AKCAN: Kırklareli belediyesi temizlik konusunda çoktan sınıfta kalmış bir belediye karakaş mah hal sokak pislik içinde kaç defa başvurduk kimse ilgilenmiyor sokağın süpürgecisi nerede geziyor Allah bilir kaldirimların üstü izmarit dolu çöp kutularının etrafı pislikten yağ bağladı siz istasyon ceddesini temizleyip paylaşıp durun seçim zamanı bizde size istasyon caddesinde gezmenizi tavsiye edeceğiz kolay gelsin

Gülşen ARINAN: Karacaibrahimede temizliğe gelseniz çok iyi olur

Gülten ÖNEŞ: Iki yıl once aramıştım gelmediler 3 ay once aradım yine yok sokağımız temizlensin istiyorum.bademlik mah aydın şok.

: Eski devlet hastanesinin oradaki migrosun karşısında ki hastane köşesi çok kötü kokuyor acaba bir şey mi gömdüler oradan geçilmiyor kokudan ????lleş kokuyor ????

Kıymet GUZELOCAK ORBAY: Tebrikler kırklareli

Sizi kurtuluyorum saygılar başkanım.

Hasan YORULMAZ: Toki yolunda kaldırımlar kazıldı toprakla kapatıldı taşlar kenarda, 2 senedir o taşları yerine dizemedi ekipleriniz, pazar yerinden az aşağıya kavşağı kapattınız şimdi o saçma sapan araç yogunlugundan mazgallar çöktü yol cukur oldu, ne gelen ne giden var yazıklar olsun anca siz kaldırımlara su sıkın

Faruk CEVAHİREFENDİOĞLU: Sungurbey caddesi mayin tarlasi gibi duruyo köy yollari daha guzel

Münevver TUGMEN: Kesilen otlar bi temizlensin yağmur yağdığı zaman ızgaralar tıkanıcak su basıcak ortalığı benden söylemesi umarım bu durum dikkate alınır yapılan iş tam yapılsınki temizlik olsun konteynrların çevresinden geçilmiyor leş kokuyor KIRKLARELİ MERKEZDEN İBARET DEĞİL

SÖZÜNDE DUR BAŞKAN

Öte yandan daha evvel haber olarak yayınladığımız Kırklareli Karahıdır Mahallesi'nden ana yola bağlanan Ayazma diye bilinen yol yapım çalışmalarının da durduğu yönünde haber merkezimize gelen bilgiler neticesinde görüştüğümüz vatandaşlar şunları söyledi: "Haberinizin ardından yolun yapımına 6 ay önce taş döşenmeye başladı. Ancak ne hikmetse yapımı yarıda kaldı. Niye yarım kaldı diye sorulunca, sözde taş yok denip bırakıldığı söylendi. Ancak gelin görün ki başkan, şehir merkezinde kaldırımları yapmaya taş buluyor. Karahıdır mahallesi sakinlerinin sürekli kullandığı yolun tamamlanması için "taş yok" deniyor. Yoldan geçmek mümkün değil, araçlar toz toprak içinde kalıyor. Baskan makam arabasınla bir defa lütuf edip geçsin görsün. Hizmet böyle mi yapılır. Bunun yanında Karahıdır mahallesinin mezarlık yolunun yapılacağına dair verilen söz de yerine gelmedi. Mahalle halkı olarak, belediye başkanına güvenip oy verdik. Bu mudur verilen söz. Yapılanlarla gurur duyacaksa, verilen sözleri tutup bunları yapması lazım" diye dertlerini anlattılar.

Haber: KEMAL KAÇMAZ