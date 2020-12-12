Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

30 yıl Ermeni işgaline ses çıkarmayan Tahran, bülbül kesildi

Komşusu, dindaşı Azerbaycan topraklarının yüzde 20'si Ermeni çeteleri ve askerleri tarafından yağma edilirken tek bir kelime etmeyen, Ermenistan'a askeri destek vermekten utanmayan İran yönetimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiire çok alındı.

12 Aralık 2020 Cumartesi 19:45
30 yıl Ermeni işgaline ses çıkarmayan Tahran, bülbül kesildi

30 yıl Ermeni işgaline ses çıkarmayan Tahran, bülbül kesildi



Azerbaycan topraklarını 30 yıl önce işgal etmeye başlayan Ermeni yağmacılara, çeyrek asır boyunca askeri, ekonomik ve istihbarat desteği vermekten utanmayan İran İslam Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Baku'de okuduğu şiir sonrası başlattığı çirkin kampanya tepkilere neden oldu. 


Tahran'da Türkiye Büyükelçisi Derya Örs'ü Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak protesto notası veren İran yönetimine, Ankara'nın tepkisi sert oldu. 
Karabağ'da binlerce müslüman Türk'ün katledilmesini en yakın komşusu olarak kınamaya bile cesaret edemeyen İran yönetiminin, Azerbaycan Ordusu'nun 44 günlük süren harekatıyla topraklarını kurtarmasının ardından adeta paniğe kapıldı. Ülkesinde yaşayan milyonlarca Azeri Türkü'nün coşkulu kutlamalarına katlanamayan İranlı mollalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de Zafer Kutlamaları sırasında okuduğu şiire fena alınmış. 
Erdoğan'ın okuduğu şiirde, Ermeni katilleri ve işgalcileri hedef almasına rağmen, dizeleri üstüne alınan mollaların nefret dolu sözleri iki ülke arasındaki gerginliği tırmandırdı. 

NELER OLMUŞTU?

Dışişleri Bakanlığına çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend'e, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddialar konusundaki tepki dile getirildi.

Büyükelçi Ferazmend'e, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in tweetine, sonrasında Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs'ün İran Dışişleri Bakanlığına çağrılmasına, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddiaların ortaya atılmasına ve böylece İran'da Türkiye'ye yönelik nefret kampanyasının açılmasına tepki dile getirildi. 

Kaynaklar, Ferazmend'e, söz konusu iddiaların toptan reddedildiği, İran tarafının Türkiye'yle ilgili herhangi bir konuda rahatsızlık duyması halinde bunu iletebileceği kanallar varken, bizzat İran Dışişleri Bakanı Zarif tarafından Twitter yoluyla mesnetsiz şekilde Türkiye'nin hedef alınmasının kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Ayrıca, bu yaklaşım tarzının, Türkiye ile İran arasındaki yakın ilişkilerle de uyumlu olmadığı ve sadece bu ilişkileri bozmak isteyen çevrelere hizmet edeceğinin altı çizildi. 

İran Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de okuduğu şiir nedeniyle Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Örs'ü çağırmış ve kendisine sert kınama iletmişti. 

İran Dışişleri Bakanı Zarif de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiirin İran'ın toprak bütünlüğünü hedef aldığını iddia etmişti.

ÇAVUŞOĞLU; BU AÇIKLAMALAR KABUL EDİLEMEZ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamaların kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif’le telefonda görüştü. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamaların kabul edilemeyeceğini ifade etti.


 

Azerbaycan Karabağ Şehitlerini açıkladı
Azerbaycan Karabağ Şehitlerini açıkladı
Azerbaycan Ordusu, 27 yıl sonra Kelbecer'de
Azerbaycan Ordusu, 27 yıl sonra Kelbecer'de
Aliyev'e İran'dan küstah tehdit | Keskin nişancı ile hedef aldılar
Aliyev'e İran'dan küstah tehdit | Keskin nişancı ile hedef aldılar
Karabağ'da son durum | Kayıp Paşinyan ortaya çıktı
Karabağ'da son durum | Kayıp Paşinyan ortaya çıktı
Azerbaycan ile Nahcıvan arasında kara yolu kuruluyor
Azerbaycan ile Nahcıvan arasında kara yolu kuruluyor
Ermenistan'da düşen Rus helikopteri | Yanlışlıkla vurulmuş
Ermenistan'da düşen Rus helikopteri | Yanlışlıkla vurulmuş
Karabağ'da Ermenistan alçaklığı | O domuzlardan bir farkınız yok
Karabağ'da Ermenistan alçaklığı | O domuzlardan bir farkınız yok
Karabağ'da son durum | Şuşa Ermeniler'den temizlendi | Baku'da bayram var
Karabağ'da son durum | Şuşa Ermeniler'den temizlendi | Baku'da bayram var
Anahtar Kelimeler:
İranErmenistanKarabağBaküKutlama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Azerbaycan Karabağ Şehitlerini açıkladı
Azerbaycan Karabağ Şehitlerini açıkladı
Azerbaycan Ordusu, 27 yıl sonra Kelbecer'de
Azerbaycan Ordusu, 27 yıl sonra Kelbecer'de
Çin'de koronavirüs paniği yeniden hortladı | 14 bin kişi isyan etti
Çin'de koronavirüs paniği yeniden hortladı | 14 bin kişi isyan etti
Aliyev'e İran'dan küstah tehdit | Keskin nişancı ile hedef aldılar
Aliyev'e İran'dan küstah tehdit | Keskin nişancı ile hedef aldılar
Karabağ'da son durum | Kayıp Paşinyan ortaya çıktı
Karabağ'da son durum | Kayıp Paşinyan ortaya çıktı
Azerbaycan ile Nahcıvan arasında kara yolu kuruluyor
Azerbaycan ile Nahcıvan arasında kara yolu kuruluyor
Karabağ'da Ermenistan alçaklığı | O domuzlardan bir farkınız yok
Karabağ'da Ermenistan alçaklığı | O domuzlardan bir farkınız yok
Karabağ'da son durum | Şuşa Ermeniler'den temizlendi | Baku'da bayram var
Karabağ'da son durum | Şuşa Ermeniler'den temizlendi | Baku'da bayram var
ABD başkanlık koltuğu Biden'ın | Zaferini açıkladı
ABD başkanlık koltuğu Biden'ın | Zaferini açıkladı
Amerikalı komutandan PKK'lı bebek katillerine övgü
Amerikalı komutandan PKK'lı bebek katillerine övgü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim