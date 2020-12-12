30 yıl Ermeni işgaline ses çıkarmayan Tahran, bülbül kesildi





Azerbaycan topraklarını 30 yıl önce işgal etmeye başlayan Ermeni yağmacılara, çeyrek asır boyunca askeri, ekonomik ve istihbarat desteği vermekten utanmayan İran İslam Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Baku'de okuduğu şiir sonrası başlattığı çirkin kampanya tepkilere neden oldu.



Tahran'da Türkiye Büyükelçisi Derya Örs'ü Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak protesto notası veren İran yönetimine, Ankara'nın tepkisi sert oldu.

Karabağ'da binlerce müslüman Türk'ün katledilmesini en yakın komşusu olarak kınamaya bile cesaret edemeyen İran yönetiminin, Azerbaycan Ordusu'nun 44 günlük süren harekatıyla topraklarını kurtarmasının ardından adeta paniğe kapıldı. Ülkesinde yaşayan milyonlarca Azeri Türkü'nün coşkulu kutlamalarına katlanamayan İranlı mollalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de Zafer Kutlamaları sırasında okuduğu şiire fena alınmış.

Erdoğan'ın okuduğu şiirde, Ermeni katilleri ve işgalcileri hedef almasına rağmen, dizeleri üstüne alınan mollaların nefret dolu sözleri iki ülke arasındaki gerginliği tırmandırdı.

NELER OLMUŞTU?

Dışişleri Bakanlığına çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend'e, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddialar konusundaki tepki dile getirildi.

Büyükelçi Ferazmend'e, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in tweetine, sonrasında Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs'ün İran Dışişleri Bakanlığına çağrılmasına, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddiaların ortaya atılmasına ve böylece İran'da Türkiye'ye yönelik nefret kampanyasının açılmasına tepki dile getirildi.

Kaynaklar, Ferazmend'e, söz konusu iddiaların toptan reddedildiği, İran tarafının Türkiye'yle ilgili herhangi bir konuda rahatsızlık duyması halinde bunu iletebileceği kanallar varken, bizzat İran Dışişleri Bakanı Zarif tarafından Twitter yoluyla mesnetsiz şekilde Türkiye'nin hedef alınmasının kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Ayrıca, bu yaklaşım tarzının, Türkiye ile İran arasındaki yakın ilişkilerle de uyumlu olmadığı ve sadece bu ilişkileri bozmak isteyen çevrelere hizmet edeceğinin altı çizildi.

İran Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de okuduğu şiir nedeniyle Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Örs'ü çağırmış ve kendisine sert kınama iletmişti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiirin İran'ın toprak bütünlüğünü hedef aldığını iddia etmişti.

ÇAVUŞOĞLU; BU AÇIKLAMALAR KABUL EDİLEMEZ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamaların kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif’le telefonda görüştü. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamaların kabul edilemeyeceğini ifade etti.



