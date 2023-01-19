AB ülkeleri Türk vatandaşlarına vize ile duvar örüyor

Türk vatandaşları, çok değil 4 yıl önce AB ülkelerine vizesiz seyahat etmeye hazırlandığı bir sırada, Ankara ile Brüksel arasında kopan ilişkiler yeni bir mecraya sürükleniyor. Avrupa Birliği tam üyelik sürecinin unutulduğu bir dönemde, Türk Pasaportu taşıyanlara AB ülkelerinin haksız gerekçelerle vize başvurularına ret politikası yüzbinlerce insanı zor durumda bıraktı.

Türkiye’nin hazırlayarak Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’ne (AKPM) sunduğu ve Schengen vizesi başvurularının haksız nedenlerle reddedilmemesini öngören karar tasarısı Genel Kurul oylamasıyla kabul edildi.



AKPM nezdinde Türkiye temsilciliğini yürüten Ziya Altunyaldız konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Schengen vizelerine ret oranının 4 kat arttığı, son 8 yılda en fazla başvuruyu yapan 5 ülke arasında olan Türkiye’nin ret oranı en çok artan ülke olduğu dikkat çekti. Karar tasarısında reddedilmelerdeki ana sebep olarak da Türkiye’deki mevcut ekonomik koşullar gösterilirken, başvurular esnasında talep edilen yüksek harçlar, belge sayısındaki artış, yeni vize türlerinin getirilmesi ve başvurunun yüz yüze gerçekleştirilme zorunluluğu gibi detaylar ise adayların karşısına çıkan engel arasında yer alıyor.

Vize merkezi kurucusu Mertcan Durgut, konuya dair şu değerlendirmede bulundu:

“Ülkemizde yaşanan ekonomik ve politik gelişmelerden dolayı, vize almak gün geçtikçe zorlaşıyor. Bunun yanı sıra konsoloslukların da sürekli olarak yeni vize türleri çıkarması ve yeni evraklar talep etmesi, vize sürecini adaylar için engelli koşuya dönüştürüyor.”

YANLIŞ VİZE TÜRÜNÜ ALANLAR SINIR DIŞI EDİLİYOR

Vize başvurularında gerekli olan belgelerin gidilecek ülkeye göre değişkenlik gösterdiğini aktaran Mertcan Durgut, vize başvuru süreçleriyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Vize başvurusu yapacak kişilerin tüm belgelerin eksiksiz yer aldığı bir dosya oluşturmaları, gidecekleri ülkeye ve kalacakları süreye karar vermeleri, bunlara uygun olarak doğru vize türünü seçmeleri gerekiyor. Aksi takdirde yalnızca burada değil, yurt dışında da çeşitli zorluklarla karşılaşmaları mümkün. Örneğin yurt dışında çalışmak için gideceğiniz ülkeye yaptığınız vize başvurusunu turist vizesi alarak sonlandırırsanız, o ülkede yasa dışı yollarla bulunmuş oluyorsunuz. Bu da sınır dışı edilmenize yol açar.”