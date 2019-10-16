Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
95258
ALTIN
282.558
DOLAR
5.8794
STERLİN
7.5570
EURO
6.4915

ABD, HalkBank için yeniden düğmeye bastı

Suriye'de terör örgütü PKK'yla suçüstü yakalanan Amerika, önce ambargo silahını çekti, ardından Halkbank için yeni bir dava süreci başlattı..

ABD, HalkBank için yeniden düğmeye bastı

Suriye'de terör örgütü PKK'yla suçüstü yakalanan Amerika, önce ambargo silahını çekti, ardından Halkbank için yeni bir dava süreci başlattı..

16 Ekim 2019 Çarşamba 01:53
ABD, HalkBank için yeniden düğmeye bastı

ABD, HalkBank için yeniden düğmeye bastı



PKK'lı katillere binlerce TIR dolusu silah ve mühimmat sağlayan ABD, Suriye'de 'Kürt koridoru' ve 'Garnizon devlet' kuramayınca, Türkiye'ye yönelik saldırılarını çirkinlik boyutuna taşıdı. Amerikan medyasının körüklediği 'Türk düşmanlığı' ülke genelinde tüm kurumlara sıçradı. Geçtiğimiz yıl dünya gündeminde yer alan HalkBank davasının bir benzeri yeniden açılıyor. Manhattan'daki federal savcılar İran'a yönelik yaptırımların delinmesi, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından Halkbank hakkında iddianame hazırladı .

ABD'de Manhattan'daki federal savcılar İran'a yönelik yaptırımların delinmesi, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından Halkbank hakkında iddianame hazırladı. İddianamede "Halkbank'ın üst yönetimi yüksek düzeyli Türk hükümeti yetkilileri tarafından desteklendi ve korundu" ifadeleri kullanıldı.

Hakan Atilla tahliye edildi, ABD Atilla için sınırdışı kararı verdi
Hakan Atilla tahliye edildi, ABD Atilla için sınırdışı kararı verdi
Hakan Atilla'ya 32 ay hapis cezası
Hakan Atilla'ya 32 ay hapis cezası
Trump Rahip Brunson için "Ben ondan daha çok casusum"
Trump Rahip Brunson için "Ben ondan daha çok casusum"
ABD'deki Hakan Atilla davasında duruşma 7 Mayıs'a ertelendi
ABD'deki Hakan Atilla davasında duruşma 7 Mayıs'a ertelendi
Hakan Atilla için 188 aydan fazla hapis istemi
Hakan Atilla için 188 aydan fazla hapis istemi
Dışişleri Bakanlığından Hakan Atilla davası açıklaması
Dışişleri Bakanlığından Hakan Atilla davası açıklaması
Hakan Atilla davasında şok karar
Hakan Atilla davasında şok karar
Rıza Zarrab'ın milyon dolarlık yelkenli yatına el konuldu
Rıza Zarrab'ın milyon dolarlık yelkenli yatına el konuldu
Son Güncelleme: 16.10.2019 07:24
Anahtar Kelimeler:
ManhattanHalkbank DavasıHalkbank
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye ve Suriye arasında görüşmeler yapılıyor
Türkiye ve Suriye arasında görüşmeler yapılıyor
Trump'tan Türkiye'ye küstah tehdit, Ekononizi yok ederiz
Trump'tan Türkiye'ye küstah tehdit, Ekononizi yok ederiz
Türkiye'ye verilmeyen F-35'ler hangara çekiliyor
Türkiye'ye verilmeyen F-35'ler hangara çekiliyor
Özgür Suriye Ordusu, Milli Ordu oldu
Özgür Suriye Ordusu, Milli Ordu oldu
Dünyanın konuştuğu siyah panter çalındı
Dünyanın konuştuğu siyah panter çalındı
Suriye ordusu, misket bombası atan İHA düşürdü
Suriye ordusu, misket bombası atan İHA düşürdü
Amerikalı pilotların korkulu rüyası S-400 için özel tatbikat
Amerikalı pilotların korkulu rüyası S-400 için özel tatbikat
UFO'lar varmış | ABD ordusu resmen kabul etti
UFO'lar varmış | ABD ordusu resmen kabul etti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort