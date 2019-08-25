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Ada alev alev yanıyor, ateş çemberi Kuşadası'ndan görülüyor, 

Sisam Adası'nda çıkan yangın büyüyerek devam ediyor. Karadan ve havadan devam eden söndürme çalışmaları henüz yangının ilerleyişini durduramadı. Çok sayıda otel boşaltıldı.

Ada alev alev yanıyor, ateş çemberi Kuşadası'ndan görülüyor, 

Sisam Adası'nda çıkan yangın büyüyerek devam ediyor. Karadan ve havadan devam eden söndürme çalışmaları henüz yangının ilerleyişini durduramadı. Çok sayıda otel boşaltıldı.

25 Ağustos 2019 Pazar 07:56
Ada alev alev yanıyor, ateş çemberi Kuşadası'ndan görülüyor, 

Ada alev alev yanıyor, ateş çemberi Kuşadası'ndan görülüyor, 

Ağustos sıcakları Ege adalarında orman yangınlarını tetikledi. Sisam Adası'nda çıkan yangının alevleri Kuşadası'ndan izleniyor..


Ege adalarında çıkan yangınlar Komşu Yunanistan'ı zor durumda bıraktı. Sisam adasında başlayan yangın yerleşim birimleri ve konaklama tesislerini tehdit ediyor. Adanın tam karşısındaki Kuşadası’ndan da alevlerin görüldüğü yangın sonucu şu ana kadar 5 otel boşaltıldı ve turistler spor salonuna yerleştirildi.

Kuşadası Körfezi’nin tam karşısındaki Yunanistan’ın Sisam adasındaki yangın öğleden sonra Mesokambos bölgesinde meydana geldi.

Rüzgarın da etkisiyle giderek şiddetini arttıran yangın sonuc bölgedeki 5 tatil köyü boşaltıldı. Turistler Sisam’ın merkezindeki Vathi şehrinde bulunan spor salonuna getirildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılan yangın söndürme çalışmalarına itfaiyecilerin yanı sıra, askerler ve sivillerden oluşan ekipler de katılıyor.

Yangının yerleşim birimlerine yakın noktalarda etkisinin azaltılması için itfaiye ekipleri yoğun çaba harcıyor. 

Anahtar Kelimeler:
KuşadasıSisamEge AdalarıYunanistanOrman YangınıMesokambos
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