Afgan kadın sinemacı Karimi Türkiye'ye teşekkür etti

Ünlü Afgan sinemacı Sahraa Karimi, Taliban Afganistan'ın başkenti Kabil'e girdiğinde çektiği ve sosyal medyadan paylaştığı videosuyla dünya çapında ses getirmişti. "Bizi öldürmeye geliyorlar" diyerek yaşadığı korkuyu anlatan Karimi, Afganistan dışına çıktığını aktarırken kendisine yardımcı olan Türkiye, Ukrayna ve Slovakya'ya teşekkür etti.

Afganistan'ın ünlü yönetmeni Sahraa Karimi, Taliban'ın başkent Kabil'e girdiği sırada sosyal medya hesaplarından kentte yaşananlarla ilgili bir bir video paylaşmıştı. Afganistan'da devlet destekli film şirketi Afgan Film'in başına getirilen ilk kadın olan Karimi, Kabil sokaklarında hakim olan dehşet verici havayı dünyayla paylaşırken, "Bizi öldürmeye geliyorlar" demişti.

Çekya ve Slovakya'da eğitim gören ve 2012 yılında Afganistan'a dönen 35 yaşındaki yönetmen, Instagram hesabından paylaştığı videoyla Taliban'ın girdiği Kabil sokaklarındaki olağanüstü havayı yansıtmıştı. Videoda Karimi'nin "Taliban şehre girdi ve biz kaçıyoruz. Herkes korkuyor" dediği duyuluyordu.

Sahra Karimi'nin yaptığı çağrılar sosyal medyada ses getirip tüm dünyada yankılandıktan sonra devreye giren elçilikler ve uluslararası kuruluşlar ünlü yönetmeni Kabil'den kurtarmayı başardı. Karimi, Twitter'dan "Sağ ve güvendeyim" paylaşımı yaparken, kurtulması için acil şekilde devreye giren Türkiye ve Türk Büyükelçiliği'ne, Ukrayna Devleti ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na ve Slovakya'ya teşekkür etti.

Karimi, üç ülkenin kendisiyle birlikte 11 kişinin daha Kabil'den kaçmasına yardımcı olduğunu belirtti.

