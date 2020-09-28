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Aliyev | Ermenileri pis işlerle uğraşmayın diye uyardım

Ermeni ordusu, dün sabah erken saatlerde düzenlediği saldırının ardından adeta bozguna uğratıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev "Biz Ermenistan' daha önce defalarca uyarmıştık" dedi.

28 Eylül 2020 Pazartesi 00:57
Aliyev | Ermenileri pis işlerle uğraşmayın diye uyardım

Aliyev | Ermenileri pis işlerle uğraşmayın diye uyardım


Azerbaycan ordusu, sivil hedeflere ağır silahlarla saldıran ermeni güçlerini bozguna uğrattı. Azerbycan Savunma Bakanlığı dün akşam yaptığı açıklamada, 22 Tank ve diğer zırhlı araç, 15 OSA HSS, 18 Drone, 8 topçu sistemi, 3 mühimmat deposunun imha edildiğini ve 550 Ermeni askerinin öldüğünü veya yaralandığını duyurdu. Gece yarısından sonra Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında ulaşımın sağlandığı çok önemli bir karayolunun kontrolünün de Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiği bilgisi geldi.

ALİYEV'DEN ÇOK SERT AÇIKLAMALAR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tovuz’da yaşanan olaylardan sonra Ermenistan’ı, ‘pis işlerinden vazgeçmemesi halinde pişman olacağı’ konusunda birkaç kez uyardığını belirtti.

Milli Güvenlik Kurulu’nun bugün yapılan oturumunda konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Ermenistan'ı uyarmıştım. Tovuz olaylarından sonra kirli işlerinden vazgeçmemeleri halinde pişman olacakları konusunda defalarca uyarmıştım” açıklamasında bulundu.

Aliyev ayrıca, “2016’da, 2018’de, bu yılın temmuz ayında onlara ders verdik. Ancak görünüşe göre, bu onlar için bir ders olmadı. Bu defa da onlara ders veriyoruz ve vereceğiz. Bugün şanlı Azerbaycan ordusu büyük bir başarıyla karşı saldırı harekatı yürütüyor ve bu harekat devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ordusunun tüm birliklerinde manevi bir yükselişin gözlemlendiğini vurgulayan Aliyev, ayrıca orduya kayıt olan gönüllülerin sayısının on binlerle ifade edildiğinin altını çizdi:

Yıllardır çözüm bekleyen bölgede bu sabah erken saatlerde gerilim yeniden tırmanmıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun bu sabah cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtığı ve sivil kayıpların olduğu bildirilmişti.

Ermenistan ise Azerbaycan’ın ‘hava ve füze saldırılarına’ karşılık verilerek helikopter, İHA ve tankların vurulduğunu, Azeri ordusunun can kayıplarının olduğunu açıklarken Azerbaycan Savunma Bakanlığı da, Ermenistan'ın saldırılarına karşılık verildiğini, Ermeni uçaksavar sistemlerinin imha edildiğini duyurmuştu.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.

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Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanKarabağIlham AliyevAzerbaycan Ordusu
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