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Aliyev | Ermenistan ordusunun yüzde 80'nini yok ettik

Karabağ'da 30 yıl süren Ermenistan işgalini bitiren Azerbaycan ordusu, büyük zaferin ardından bölgede varlığını pekiştirirken, Cumhurbaşkanı Aliyev'den önemli açıklamalar geldi.

18 Aralık 2020 Cuma 20:48
Aliyev | Ermenistan ordusunun yüzde 80'nini yok ettik

Aliyev | Ermenistan ordusunun yüzde 80'nini yok ettik


Ermenistan ordusunun yüz 80'nini yok ettik; Bu sözler Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ait. Bağımsız Devletler Topluluğu liderler zirvesinde konuşan Aliyev, Paşinyan'ın daha önce 'Tanklarımızı Baku'ye girer' sözünü hatırlatarak "Evet Ermeni tankları Baku caddelerine geldi, ama biz getirdik, vurarak, imha ederek getirdik' dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın savaş öncesi "Savaşa başlarsanız tanklarınızı Bakü'de görürsünüz" mesajına katıldığı toplantıda cevap verdi. Aliyev "Tanklarımızı Bakü'de görürsünüz demiştiniz". O tankları Bakü'ye biz getirdik" dedi.
 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Bağımsız Devletler Topluluğu Devlet Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Aliyev, yol başında Azerbaycan'da aşılamaya başlanacacağını, aşının gönüllü olacağını ve devlet hesabına yapılacağını söyledi. 2. Karabağ Savaşı hakkında konuşan Aliyev, Ermenistan yönetiminin savaştan önce yaptığı "Savaşa başlarsanız tanklarınızı Bakü'de görürsünüz" mesajına şimdi cevap verdi.

Aliyev'in açıklamaları şöyle:

Ermenistan'ın siyasi-askeri yönetimi bizi korkutmak istiyordu ki, Azerbaycan sorunun çözümüne dair tutumunda ısrarcı olursa Ermeni tankları Bakü sokaklarında olacak. Sonuçta böyle de oldu. Ama Ermeni tankları bizim sokaklara 10 Aralık'ta gerçekleşen Zafer Geçidi Töreninde ele geçirilen silahlar şeklinde geldi.

"ERMENİSTAN ORDUSUNUN YÜZDE 80'İNİ YOK ETTİK"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, uzun yıllardır Azerbaycan topraklarını işgal altında tutan Ermenistan'ı savaşta yendiklerini belirtti.

Aliyev, "Savaşta Ermenistan ordusunun potansiyelinin yüzde 80'i yok edildi. Bu savaş Azerbaycan için vatan savaşı, topraklarını kurtarma savaşıydı." diye konuştu.

1990'lı yıllarda Ermenistan'ın Azerbaycan'daki iç karışıklıkları fırsat bilerek Dağlık Karabağ ve çevresindeki 7 ili işgal ettiğini hatırlatan Aliyev, 1 milyon Azerbaycanlının göçmen durumuna düştüğünü, şehirlerin Ermenistan güçlerince yıkıma uğratıldığını kaydetti.

"PUTİN VE ERDOĞAN İLE SÜREKLİ İRTİBAT HALİNDEYDİK"

Savaşın Rusya'nın ara buluculuğunda 10 Kasım'da imzalanan anlaşmayla sona erdiğini söyleyen Aliyev, bu süreçte Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sürekli irtibat halinde olduğunu kaydetti.

Aliyev, "Putin dün 'Dağlık Karabağ Azerbaycan toprağıdır' şeklinde açıklama yaptı. Bu çok önemli bir açıklamadır. Bu hem de 10 Kasım'da imzalanan bildiriyi ihlal etmek isteyen bazı Ermenistanlı güçler için de dikkat etmeleri gereken açıklamadır. Bölgede barışın hakim olması Erivan yönetiminin bundan sonra atacakları adımlara bağlı olacak." şeklinde konuştu.
 

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Son Güncelleme: 19.12.2020 19:35
Anahtar Kelimeler:
KarabağErmenistanAliyev
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