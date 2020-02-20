Almanya'da ırkçı saldırı Türk kafelerini hedef aldı | 11 ölü var





Almanya'da Nazi artıklarının silahlı saldırıları toplu katliama döndü. Yıllardır Türklerin oturduğu evleri kundaklayan, müslümanlara ait cami ve ibadethanelerle STK'ları ateşe veren ırkçı örgüt artıkları ilk kez toplu katlima kalkıştı. Frankfurt'a bağlı Hanau kasabasında biri nargile salonu iki ayrı eğlence merkezine dün gece düzenlenen akıllara durgunluk veren katliamda 5'i Türk vatandaşı 9 kişi can verdi. Saldırgan kaçtığı evde annesini öldürerek intihar etti. Irkçı saldırılarda ölü sayısı 11'e yükseldi.

Saldırının hemen ardından tüm programlarını iptal eden Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Saldırganın ırkçılıkla hareket ettiğine dair çok sayıda işaret var. Vatandaşlarımız arasında ırk ve din ayrımı yapmıyoruz. Olayın arka planını ortaya çıkarmak için her şey yapılacak" dedi.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, yerel saat ile 22.00 sıralarında Hanau kasabasında iki ayrı kafe, otomobille gelen bir grup tarafından silahla tarandı. İlk saldırıyı Hanau merkezindeki kafeye gerçekleştiren saldırganlar ardından, Kesselstadt semtinde başka bir kafeyi taradı.



Almanya'nın Hessen Eyaleti'ne bağlı ve Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau kasabasında, iki ayrı kafe silahla tarandı. Olayda 11 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Ölenlerin arasında 5 Türk'ün de olduğu açıklandı. Saldırıların ardından polisin bir eve baskın yaptığı ve saldırının şüphelisinin evinde ölü bulunduğu ifade edildi. Bild gazetesi saldırganın arkasında bıraktığı itiraf mektubunda aşırı sağ fikirlerin yer aldığını belirtti. Alman medyası saldırıyı birden fazla kişinin düzenlediğini iddia ederken polis saldırgının intihar ettiğini ve tek kişi olduğunu duyurdu. Böylece iki saldırıda toplam 11 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

ŞÜPHELİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Alman polisi olayın ardından bir eve baskın düzenledi. Polisin açıklamasında saldırının şüphelisinin evinde ölü bulunduğu belirtildi. Evde saldırganın dışında bir ceset daha bulunduğu ifade edildi.

Bild gazetesinin haberine göre, evinde ölü bulunan saldırgan arkasında itiraf mektubu ve itiraf videosu bıraktı. Mektupta aşırı sağ fikirlerin yer aldığı belirtildi. Tobias R. isimli Alman vatandaşı saldırganın mektubunda, " Almanya'dan çıkarılamayanların yok edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandığı bildirildi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya’daki aşırı sağcı terör saldırısında 5 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini söyledi

43 yaşındaki saldırganla birlikte 72 yaşındaki annesinin de aynı evde ölü bulunduğu açıklandı.

Alman Federal Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, bulguların saldırının aşırı sağ eğilimi kişiler tarafından yapıldığını gösterdiği belirtildi. Saldırının gerçekleştiği Hesse eyaletinin İçişleri Bakanı saldırganın yabancı düşmanı motivasyonlar taşıdığını belirtirken, soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

EN AZ 5 TÜRK HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda en az 5 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği belirtilirken, ölenlerden birinin nargile kafenin sahibi 30 yaşındaki Sedat Gürbüz olduğu bildirildi. Saldırıda ağır yaralanan 5 kişinin ise tedavilerine devam edildiği ifade edildi.

Görgü tanıklarının yaptıkları açıklamaya göre ilk saldırı, Heumarkt Mahallesi'ndeki nargile kafeye gerçekleştirildi ve 8-9 el silah sesi duyuldu. Yine başka bir görgü tanığı, saldırganların koyu renkli bir arabadan ateş ettiklerini ve daha sonra olay yerinden uzaklaştığını belirtti.

Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky basına yaptığı açıklamada, "Korkunç bir akşam. Kesinlikle bizi uzun bir süre meşgul edecek ve ne yazık ki bu üzücü olay hafızalarımızda kalacak. Bu geceden daha kötü bir gece düşünemezdim" ifadelerini kullandı.

Olayın ardından saldırıların yaşandığı yere, çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralıların ambulans ve helikopterle hastanelere ulaştırıldığı belirtildi.