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Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu tamamlandı

Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştiren Alper Gezeravcı, Dünya'ya döndükten sonra yaptığı ilk paylaşımda, "Merhaba Dünya, ben geldim" dedi.

09 Şubat 2024 Cuma 23:35
Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu tamamlandı






Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu tamamlandı

Türkiye'nin uzaya giden ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı'dan Dünya'ya dönüşünün ardından ilk paylaşım: 'Merhaba Dünya, ben geldim' 18 günlür yolculuk sırasında bir dizi deneyler yapılmıştı.


Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve beraberindeki astronotlar, 18 günlük uzay yolculuğunun ardından Dünya'ya döndü.

47 saatlik dönüş yolculuğunun ardından Dünya'ya dönen Gezeravcı, ilk paylaşımını yaptı. Sosyal medya paylaşımında, Dragon kapsülünden çıktıktan sonra çekilen Axiom Space tarafından ilk fotoğraf karesine yer veren Gezeravcı, "Merhaba Dünya, ben geldim" dedi.

"İLK TÜRK ASTRONOTU OLARAK TARİH YAZIYOR"

Axiom Space, tarafından sosyal medyada yapılan Alper Gezeravcı paylaşımında ise "Ax3 Görev Uzmanı Alper Gezeravcı, ilk Türk astronotu olarak tarih yazıyor. Türkiye Uzay Ajansı ve TÜBİTAK Uzay, gelecek nesil kaşiflere ilham veriyor" ifadeleri kullanıldı. 

Son Güncelleme: 10.02.2024 12:31
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Alper GezeravcıTürk AstronotUzay Yolculuğu
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