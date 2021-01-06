Amerika'da son durum | Kongre binasında çatışma | 4 ölü var

Amerika'da son durum | Kongre binasında silahlar patladı



Amerika karıştı. Kongre binasına yönelik baskında iki kişinin yaralandığı, otomatik silahla açılan ateş sırasında biri kadın iki kişinin vurulduğu iddia ediliyor. Göstericiler senato binasını ele geçirirken, çok sayıda önemli görevlinin odası talan edildi. Bu arada Başkan Trump'ın emriyle ulusal muhafızlar kongredeki olaylara müdahale etmek için sevk etti. 4 saat süren işgal sırasında 4 kişi ölürken en az 52 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Kongre'ye yönelik saldırıların ardından FBI'ya Beyaz Saray'ı koruma emri verildi. Çok sayıda silahlı FBI görevlisi kongre binası çevresinde önlem almaya başladı.

Öte yandan Cumhuriyetçi Parti binası içinde patlamaya hazır bomba bulunduğu ve polis tarafından imha edildiği ortaya çıktı.

Bazı sosyal medya hesaplarından, silah seslerinin ardından iki kişinin öldüğünü iddia ediyor



Amerika'da başkanlık seçimleri sonrası ortaya çıkan belirsizliğin ardından Trump yanlıları ortalığı karıştırdı. Amerika'nın eski Dışişleri Bakanları'ndan Henry Kissinger yaşanan olayları darbe girişimi olarak değerlendirdi.

Seçilmiş Başkan Biden, olaylar devam ederken yaptığı açıklamada yapılanların Amerikan demokrasisine büyük bir saldırı olduğunu belirterek "Gösterilere derhal son verilmeli" çağrısında bulundu.

Pentagon, Ulusal Muhafızları Washington'a gönderme talebini reddetti.



Kongre Salonu'nda silahlar çekildi. Açılan ateş sırasında yaralananların sayısının artmasından endişe ediliyor.

Trump destekçileri, Temsilciler Meclisi Lideri demokrat Nancy Pelosi'nin ofisine girdi.

ABD Kongre binasında en az iki kişi silahla vuruldu. Yaralananlar arasında bir genç kadın güvenlik güçleri tarafından güvenli alana taşındı.

Amerikan tarihinde ilk kez kongre binasında biber gazı kullanıldığını ve ilk kez polisin göstericilere ateş açtığı bildiriliyor.

POLİS UYARDI | TUTUKLANABİLİRSİNİZ

Federal polis Başkent Washington'da kontrolü sağlamak üzere görevlendirildi. Kongre binasının basılmasının ardından devreye giren polis ekipleri Washington'da ilan edilen sokağa çıkma yasaklarına uymayanların tutuklanacağını açıkladı.

Olaylar sırasında polis memurlarının da yaralandığı ortaya çıktı. Federal polisin Washington kent merkezinde görev almasından sonra bazı protestocuların göz altına alındığı açıklandı. Ellerinde silanlarla kongre binasına girenlerden 14'nün tutuklandığı bildiriliyor.



Polisin çektiği şeritleri aşanların protestocu değil isyancı olarak kabul edildiğini duyuran Federal Polis yetkilileri göstericilerin kongre binasına hasar verdiğini, saldırılar sırasında bazı kamu görevlilerinin de yaralandığını açıkladı.