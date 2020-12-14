Amerika, S-400 Ambargosu onaylandı | Yaptırımlar geliyor

Amerika, S-400 Ambargosu başladı | Yaptırımlar geliyor

Türkiye'ye yıllarca hava savunma sistemleri satmayan Amerikan yönetimi, Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma füzeleri için ambargo uygulamaya başlıyor.



Türkiye ile ABD yönetimi arasında yıllardır süren inişli-çıkışlı ilişkiler, 46 yıl sonra ikinci ambargo ile yeni bir dönemece girdi. Amerika, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füzeleri gerekçesiyle Senato tarafından alınan ambargo kararlarını uygulamaya koydu.

ABD Başkanı Trump tarafından onaylanmayacağı duyrulan ambargo içinde CAATSA yasası altında uygulanan yaptırımlar, Savunma Sanayi Başkanlığı ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'i hedef alıyor.

CAATSA yasası altında uygulanan yaptırımlar, Savunma Sanayi Başkanlığı ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'i hedef alıyor.

kapsamında yaptırım uygulanan SSB yöneticileri ve personelleri.

SSB Başkanı: İsmail Demir

SSB Başkan Yardımcısı: Faruk Yigit

Deniz Şube Müdürü: Mustafa Alper

Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanı: Serhat Gençoğlu

ABD'DEN YAPTIRIM KARARI SONRASI İLK AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo yaptığı açıklamada "Uyarılarımıza rağmen Türkiye Rusya'dan S-400 alma ve sistemleri test etme çalışmalarını sürdürdü. Bugün Savunma Sanayii Başkanlığına uygulanan yaptırımlar ABD'nin Caatsa'yı tam olarak uygulayacağını gösteriyor. Rusya'nın savunma sektörüyle işbirliği yapılmasına müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.