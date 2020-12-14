Amerika, S-400 Ambargosu onaylandı | Yaptırımlar geliyor

Amerika, S-400 Ambargosu başladı | Yaptırımlar geliyor
Türkiye'ye yıllarca hava savunma sistemleri satmayan Amerikan yönetimi, Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma füzeleri için ambargo uygulamaya başlıyor.
Türkiye ile ABD yönetimi arasında yıllardır süren inişli-çıkışlı ilişkiler, 46 yıl sonra ikinci ambargo ile yeni bir dönemece girdi. Amerika, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füzeleri gerekçesiyle Senato tarafından alınan ambargo kararlarını uygulamaya koydu.
ABD Başkanı Trump tarafından onaylanmayacağı duyrulan ambargo içinde CAATSA yasası altında uygulanan yaptırımlar, Savunma Sanayi Başkanlığı ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'i hedef alıyor.
CAATSA yasası altında uygulanan yaptırımlar, Savunma Sanayi Başkanlığı ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'i hedef alıyor.
SSB Başkanı: İsmail Demir
SSB Başkan Yardımcısı: Faruk Yigit
Deniz Şube Müdürü: Mustafa Alper
Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanı: Serhat Gençoğlu
ABD'DEN YAPTIRIM KARARI SONRASI İLK AÇIKLAMA
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo yaptığı açıklamada "Uyarılarımıza rağmen Türkiye Rusya'dan S-400 alma ve sistemleri test etme çalışmalarını sürdürdü. Bugün Savunma Sanayii Başkanlığına uygulanan yaptırımlar ABD'nin Caatsa'yı tam olarak uygulayacağını gösteriyor. Rusya'nın savunma sektörüyle işbirliği yapılmasına müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.