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Antalya'da Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 47'nci yıl coşkusu

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 47'inci yıl dönümü Antalya'da törenle kutlandı.

21 Temmuz 2021 Çarşamba 14:29
Antalya'da Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 47'nci yıl coşkusu

Antalya'da Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 47'nci yıl coşkusu

Kıbrıs Türk Kültür Derneği Antalya Şubesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, KKTC Antalya Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram'ın yanı sıra Türk Ocakları Antalya Şubesi Başkanı Abdullah Uysal, Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Kürşat Çavuşoğlu, Antalya Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ceyran Sattarova, Irak Akdeniz ve İslam ülkeleri İş İnsanları Derneği ve Tüm Hataylılar ve Hatay Dostları Derneği (TÜMHATAYDER) Genel Başkanı Hikmet Kenan Yozgatlı, KKTC Turizm Bakanlığı Antalya Temsilcisi Nazmi Pınar, Cumhuriyet Kadınları Derneği Kepez Özgürlük Şube Başkanı Mutlugün Özturan, Türk Dünyası, kurum ve kuruluş temsilcileri, STK'ların temsilcileri, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Antalya Şubesi üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Antalya Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram, 1974 yılındaki barış ve özgürlük harekatının 47'inci yıldönümünü kutladıklarını anlattı. Harekat sonrası Kıbrıs Türklerinin özgürlüğüne kavuştuğunu söyleyen Beyazbayram, " Kıbrıs Türk halkının birçok zorluk ve mücadeleden geçerek bugünlere geldiğini. 20 Temmuz, Kıbrıs Türk halkının varlığında önemli dönüm noktasıdır. Kıbrıs Türk halkı yaşadığı zorlu günleri anavatan Türkiye'nin sıcak ilgisi, maddi manevi yardımları ve 1974'de gerçekleştirdiği harekatının zaferiyle atlatıp bu günlere ulaştı." dedi.
Antalya’dan sonra Azerbaycan’da göreve başlayacak olan Başkonsolos Beyazbayram, bu törende Antalyalılarla vedalaştı.

Anahtar Kelimeler:
KKTC
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