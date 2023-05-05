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Avrupa'yı göçmen korkusu sardı | AKP kaybederse AB zorlanacak

Milyonlarca göçmenin istila ettiği Türkiye'de, seçimler sonrası iktidar değişikliği Avrupa ülkelerini korkutuyor. Almanya, Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde Geri Kabul Anlaşması'nın iptal edilmesinden endişeli

05 Mayıs 2023 Cuma 15:35
Avrupa'yı göçmen korkusu sardı | AKP kaybederse AB zorlanacak

Avrupa'yı göçmen korkusu sardı | AKP kaybederse AB zorlanacak



Türkiye'yi adeta istila eden kaçak, mülteci veya sığınmacı sayısı tam olarak bilinmiyor. Bazı STK'lar 10.5 milyonu aştığını ifade ederken, Türkiye'deki konut ve ekonomik krizin sebebinin de bu sayının giderek artması olduğu ifade ediliyor. Türk halkı sandığa gitmeye hazırlanırken Millet İttifakı'nın kazanması durumunda, Türkiyi ile AB arasında imzalanan Geri Kabul Anlaşmasının iptal edilebileceği ön görülüyor. Alman basını son günlerde Türkiye'de seçimler sonrası milyonlarca göçmenin Avrupa'ya akınında hedef ülkenin Almanya olabileceğini, böyle bir durumun AB ülkelerini de etkileyeceği uyarısında bulunuyor.

Türkiye'de seçimlerle birlikte 'demokrasiye dönüş' tartışmaları yapılırken Alman basını, muhalefetin kazanması halinde mülteci anlaşmasının Türkiye tarafından sonlandırılabileceğine ilişkin kaygılarını dile getirdi.

Türk siyasi tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak tanımlanan 14 Mayıs Genel Seçimleri yaklaşırken dış basından, Türkiye'de seçim sonrası oluşabilecek tabloya ilişkin analizler gelmeye devam ediyor. 


Avrupa'nın en çok satan gazetesi unvanını taşıyan Alman BILD, seçimlerde muhalefetin kazanması halinde 2016'dan bu yana yürürlükte olan mülteci anlaşmasının feshedilebileceğine dair kaygıların dile getirildiği bir haberi sütunlarına taşıdı. 

Haberde Avrupa Birliği (AB) adına eski Alman Şansölyesi Angela Merkel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzacıları olduğu anlaşma, "Avrupa Türkiye'ye milyarlarca dolarlık yardım sözü verdi; Türkiye ise karşılığında kaçış yollarını kapatmayı ve mültecileri Yunanistan'a geri göndermemeyi taahhüt etti" ifadeleri ile tarif edildi.

BILD'e göre o dönemde bu anlaşma Avrupa'daki mülteci krizini çözmenin anahtarı olarak görülüyordu. Ancak uygulamada birçok ihlal yaşandı. Erdoğan anlaşmayı sık sık "siyasi baskı aracı" olarak kullandı.

"ANLAŞMA SUYA DÜŞEBİLİR"

Haberde, seçimler yaklaşırken muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde gittiği, bu duruma bir de Erdoğan'ın sağlık durumunun kötü olmasının eklendiği, muhafazakâr İslamcı Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarına veda etmesiyle mülteci anlaşmasının da suya düşebileceği ifade edildi.

BILD'e göre, "Muhalefet lideri anlaşmayı yeniden müzakere etmek istiyor." BILD'e konuşan Türkiye uzmanı Eren Güvercin ise "Anlaşmanın suya düşmesinin muhtemel olduğunu" düşünüyor. Güvercin'e göre, "Mülteci meselesi [Türkiye'nin gündeminde] çok yer kaplıyor ve Avrupa için kesinlikle bir takım [yeni] gelişmeler yaklaşıyor olabilir".


"MUHALEFETİN AÇIK BİR VAADİ VAR"

Güvercin BILD'e demecinde, "Mülteci anlaşması seçim kampanyasının bir parçası. Muhalefet, Suriyeli mültecilerin Suriye'ye dönmesi gerektiğini söylüyor. Bu, birçok Suriyelinin, 'hayır, ben Suriye'ye geri dönmek istemiyorum' diyerek Avrupa'ya gelmeye çalışması tehlikesini de içeriyor" ifadelerini kullandı.

Güvercin, sözlerine şöyle devam etti:

"Erdoğan'ın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu, 'anlaşmayı yeniden müzakere etmek istediğini' söylüyor. Çünkü mülteci durumunun ağır yükü nedeniyle halk arasında büyük bir hoşnutsuzluk (...) muhalefetin ise mülteci sorununu çözeceğine dair açık bir vaadi var."


GÖÇ ANLAŞMASININ DETAYLARI

Söz konusu anlaşma, "Avrupa'ya yönelen kaçak göçmen akınını kontrol altına almak ve göçmenleri Türk topraklarında tutmak" için AB ile Türkiye arasında 18 Mart 2016 tarihinde imzalanmıştır. 

Anlaşmanın kapsamı oldukça geniştir. İlk olarak, Türkiye'den Yunanistan'a geçen sığınmacıların Türkiye'ye geri gönderilmesi sağlanmıştır. AB, bunun karşılığında, Türkiye'ye 3 milyar avro (yaklaşık 65 milyar TL) ödeme yapmayı taahhüt etmiştir.

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MülteciSığınmacı
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