Avrupa’da Türk Dil Bayramı Coşkusu

Türkçenin daha geniş coğrafyalara ve gönüllere ulaşması amacıyla faaliyetlerini sürdüren Bükreş, Viyana ve Amsterdam Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde, Türkçe ve Türk kültürünün tanıtımının yapıldığı sunum, yarışma ve iki dilli çocuklara yönelik düzenlen Türkçe ve Almanca kelime oyunlarının yanı sıra katılımcılara Türk mutfağının tanıtımı çerçevesinde geleneksel lezzetler ikram edildi.

Yarışmaların sonunda kazananlara Kültür Merkezleri tarafından Türkçe ve Türk kültürüne ait ödüller takdim edildi.

YEE 6 Kıtada Gerçekleştirdiği Türkçe Öğretimi Faaliyetleri ile Türk Diline Hizmet Etmeye Devam Ediyor

Yunus Emre Enstitüsü, Türk dilini, kültürünü, sanatını ve tarihini tanıtmak amacıyla 2009’dan günümüze kadar 6 kıtada milyonlarca kişiyi Türkçe ve Türk kültürü ile tanıştırdı.

Yurt dışında bulunan Kültür Merkezlerinde düzenlenen yüz yüze Türkçe kursları vasıtasıyla dünyanın farklı coğrafyalarında “Yunus’un sevgi dili Türkçe” ile gönüllere dokunan Yunus Emre Enstitüsü, salgın döneminde Türkçe kurslarını dijital ortama taşıyarak Türkçe öğretimi faaliyetlerini 6 kıta genelinde büyük bir ivmeyle hayata geçirdi.

Yunus Emre ile 6 Kıtada Türkçe

Enstitü, yurt dışından Türkçe öğrenmeye yönelik talepleri karşılamak ve yurt dışındaki devlet okullarında Türkçenin seçmeli yabancı dil olarak müfredata girmesi amacıyla “Tercihim Türkçe Projesi”ni yürütmeye devam ediyor. Bosna Hersek, Ürdün, Malezya, Somali ve Japonya gibi pek çok ülkede gerçekleştirilen proje kapsamında on binlerce öğrenci seçmeli yabancı dil olarak Türkçe öğrendi.

Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe öğretimi faaliyetlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği akademik iş birlikleri kapsamında Türkoloji bölümlerini destekleyerek Türkçe öğretimini yaygınlaştırıyor ve bilimsel çalışmalara katkı sağlıyor.

Dünyanın Farklı Noktalarında Eğiticiler Eğitiliyor

Yunus Emre Enstitüsü, yurt içinde ve yurt dışında yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında çalışan Türkolog, akademisyen ve öğretmenlerin mesleki yeterliklerine katkıda bulunmak amacıyla “eğiticilerin eğitimi” programları düzenliyor. Eğiticilerin eğitimi programlarında Enstitü uzmanları tarafından alanla ilgili gelişme, yöntem ve teknikler gibi pek çok başlık altında kapsamlı bir eğitim veriliyor.

Türkçe Öğrenmeyen Kalmasın

Yunus Emre Enstitüsü tarafından yüz yüze ve çevrim içi Türkçe kursları, Tercihim Türkçe Projesi, Türkçe Öğretim Portali, videolarla Türkçe öğretimi, yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümlerine yapılan destekler, yerel kurum ve kuruluşlarla uluslararası alanda yapılan iş birlikleriyle Yunus’un barış ve sevgi dili Türkçe ile sınırları aşarak 196 ülkeden 15 milyon kişiyi Türkçe ve Türk kültürüyle tanıştırdı.