Azerbaycan'da son durum | Gubatlı işgalden kurtarıldı



Ermeni işgali altındaki topraklarını geri almak için ileri harekatı sürdüren Azerbaycan ordusu Gubatlı'yı kurtardı. Kubatlı ile birlikte geri alınan yerleşim birimlerinin müjdesini Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya hesabından duyururken Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bölgede 3. kez insani ateşkesin ilan edildiği bilgisi yer aldı. Dün kurtarılan yerlerle birlikte Ermeni işgalinden kurtarılan şehir, kasaba ve köy sayısı 160'ı buldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, operasyonların gece boyunca Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Hadrut, Gubadlı ve Laçin yönlerinde değişen yoğunlukta sürdürüldüğü belirtildi.

Ermenistan güçlerinin tank, top ve havanlarla ateş açtığı, Azerbaycan Ordusu'nun ise harekat planına uygun başlıca istikametlerde faaliyetlerini sürdürdüğü ve kontrol edilen alanları daha da genişlettiği ifade edildi.

Açıklamada, Hocavend, Gubadlı ve Laçin bölgelerinde Ermenistan güçlerinin direnişini zayıflatan Azerbaycan ordusunun farklı yönlerde yeni ilerlemeler sağladığı, Ağdere ve Hocavend istikametinde büyük zaiyat veren Ermenistan güçlerinin mühimmatının tükendiği ve topçu bataryalarının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Gubadlı'ya getirilen Ermenistan ordusu 543. alay 1. taburunun insan gücü ve askeri teçhizat kaybıyla geri çekildiği, Ermenistan'ın Kotayk eyaletinin Tsaghkadzor kentinden Dağlık'a gönderilen askerlerin büyük bölümünün de etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun cephenin farklı istikametlerinde Ermenistan güçlerine ait 2 tank, 2 zırhlı araç, 4 D-30 obüsü, 1 2A36 Giasint-B topu ve 7 otomobili imha ettiği belirtildi.

Tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu ifade edildi.

Ermenistan dün de Terter ve Berde'de yine yerleşim yerlerini ve sivilleri hedef almıştı. 16 yaşındaki bir çocuk evinin bahçesine düşen füze nedeniyle hayatını kaybetti.

Ermenistan'ın saldırıları sonucu yaşamını yitiren Azerbaycanlı sivillerin sayısı 65'e ulaştı. 300'e yakın kişi yaralandı.

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a meşru müdafaa hakkını kullanarak cephe hattında karşılık veriyor. Operasyonlarda savaş kurallarına uyuluyor.

Azerbaycan öz topraklarında yürüttüğü mücadelede şu ana kadar 3 şehir ve 3 kasaba dahil 160 yerleşim birimini işgalden kurtardı.

