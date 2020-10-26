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Azerbaycan'da son durum | Gubatlı işgalden kurtarıldı

Azerbaycan ordusu cephede dün gece bitiminden hemen önce işgal altındaki Gubatlı'yı Ermeni artıklarından temizleyerek bayrak dikti. 

26 Ekim 2020 Pazartesi 00:11
Azerbaycan'da son durum | Gubatlı işgalden kurtarıldı

Azerbaycan'da son durum | Gubatlı işgalden kurtarıldı


Ermeni işgali altındaki topraklarını geri almak için ileri harekatı sürdüren Azerbaycan ordusu Gubatlı'yı kurtardı. Kubatlı ile birlikte geri alınan yerleşim birimlerinin müjdesini Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya hesabından duyururken Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bölgede 3. kez insani ateşkesin ilan edildiği bilgisi yer aldı. Dün  kurtarılan yerlerle birlikte Ermeni işgalinden kurtarılan şehir, kasaba ve köy sayısı 160'ı buldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, operasyonların gece boyunca Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Hadrut, Gubadlı ve Laçin yönlerinde değişen yoğunlukta sürdürüldüğü belirtildi.

Ermenistan güçlerinin tank, top ve havanlarla ateş açtığı, Azerbaycan Ordusu'nun ise harekat planına uygun başlıca istikametlerde faaliyetlerini sürdürdüğü ve kontrol edilen alanları daha da genişlettiği ifade edildi.

Açıklamada, Hocavend, Gubadlı ve Laçin bölgelerinde Ermenistan güçlerinin direnişini zayıflatan Azerbaycan ordusunun farklı yönlerde yeni ilerlemeler sağladığı, Ağdere ve Hocavend istikametinde büyük zaiyat veren Ermenistan güçlerinin mühimmatının tükendiği ve topçu bataryalarının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Gubadlı'ya getirilen Ermenistan ordusu 543. alay 1. taburunun insan gücü ve askeri teçhizat kaybıyla geri çekildiği, Ermenistan'ın Kotayk eyaletinin Tsaghkadzor kentinden Dağlık Karabağ'a gönderilen askerlerin büyük bölümünün de etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun cephenin farklı istikametlerinde Ermenistan güçlerine ait 2 tank, 2 zırhlı araç, 4 D-30 obüsü, 1 2A36 Giasint-B topu ve 7 otomobili imha ettiği belirtildi.

Tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu ifade edildi. 

Ermenistan dün de Terter ve Berde'de yine yerleşim yerlerini ve sivilleri hedef almıştı. 16 yaşındaki bir çocuk evinin bahçesine düşen füze nedeniyle hayatını kaybetti. 

Ermenistan'ın saldırıları sonucu yaşamını yitiren Azerbaycanlı sivillerin sayısı 65'e ulaştı. 300'e yakın kişi yaralandı.

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a meşru müdafaa hakkını kullanarak cephe hattında karşılık veriyor. Operasyonlarda savaş kurallarına uyuluyor. 

Azerbaycan öz topraklarında yürüttüğü mücadelede şu ana kadar 3 şehir ve 3 kasaba dahil 160 yerleşim birimini işgalden kurtardı.
 

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Son Güncelleme: 26.10.2020 00:26
Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanKarabağGubatlıAğdereHocavendFuzuliHadrutGubadlı
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