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Azerbaycan elçiliğine terörist saldırı, 1 şehit var

İran'ın başkenti Tahran'da Azerbaycan Büyükelçiliği'ne yönelik otomatik silahla yapılan saldırıda bir elçilik çalışanı şehit düştü. Saldırgan yakalandı

27 Ocak 2023 Cuma 15:42
Azerbaycan elçiliğine terörist saldırı, 1 şehit var

Azerbaycan elçiliğine terörist saldırı, 1 şehit var


Bir süredir Suriye'de eğitilen teröristlerle Azerbaycan'ı açıkça tehdit eden İran'da, çirkin saldırı. Azerbaycan Büyükelçiliği'ne silahla giren teröristin açtığı ilk ateş sırasında güvenlik amiri şehit düştü. Saldırgan görevliler tarafından yaralı olarak elinde silahla yakalandı. Terörist saldırıda hayatını kaybeden Üsteğmen Orhan Asgerov'un.naaşı bugün Azerbaycan'a getirilecek. Saldırı sonrası iki ülke arasında bir yıldır devam eden diplomatik gerginlik tırmanarak devam ediyor. İran'da yaşayan milyonlarca Azeri Türkü'nün protestolarından endişe ediliyor.


ALİYEV: TERÖRİSTLER BİR AN ÖNCE CEZALANDIRILMALI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan terör saldırısının bir an önce soruşturulması ve teröristlerin cezalandırılmasını isteyerek "Diplomatik misyonlara terör saldırısı kabul edilemez" dedi.

Aliyev, Twitter hesabından, "Bugün Tahran'daki büyükelçiliğimize yapılan terör eylemini şiddetle kınıyorum. Büyükelçilik ve elçilik çalışanlarını korurken şehit olan Üsteğmen Orhan Asgerov'un ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu terör eyleminin bir an önce soruşturulmasını ve teröristlerin cezalandırılmasını talep ediyoruz. Diplomatik misyonlara terör saldırısı kabul edilemez." paylaşımında bulundu.

UKRAYNA'DAN SALDIRIYA KINAMA

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Azerbaycan´ın İran´daki Büyükelçiliği´ne düzenlenen silahlı saldırıya dair yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı.

Nikolenko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna, bugün Tahran'daki Azerbaycan Büyükelçiliği´ne düzenlenen ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan ve güvenlik görevlilerinin yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınıyor. Kurbanın yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

RUSYA'DAN TAZİYE

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan silahlı saldırının ardından Azerbaycan için taziye mesajı yayınladı.

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Azerbaycan Büyükelçiliği'ne bir kişinin kalaşnikof silahla gerçekleştirdiği saldırıda büyükelçiliğin güvenlik müdürü hayatını kaybederken, 2 güvenlik görevlisi de yaralanmıştı. Saldırıya ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan tarafına taziyelerini ileterek, "Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırıyla ilgili olarak Azerbaycan tarafına başsağlığı diliyoruz" denildi. Açıklamada, "Tüm sorumluların adalet önüne çıkarılacağını umuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Son Güncelleme: 27.01.2023 15:55
Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanİranTahranSaldırı
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