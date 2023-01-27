Azerbaycan elçiliğine terörist saldırı, 1 şehit var



Bir süredir Suriye'de eğitilen teröristlerle Azerbaycan'ı açıkça tehdit eden İran'da, çirkin saldırı. Azerbaycan Büyükelçiliği'ne silahla giren teröristin açtığı ilk ateş sırasında güvenlik amiri şehit düştü. Saldırgan görevliler tarafından yaralı olarak elinde silahla yakalandı. Terörist saldırıda hayatını kaybeden Üsteğmen Orhan Asgerov'un.naaşı bugün Azerbaycan'a getirilecek. Saldırı sonrası iki ülke arasında bir yıldır devam eden diplomatik gerginlik tırmanarak devam ediyor. İran'da yaşayan milyonlarca Azeri Türkü'nün protestolarından endişe ediliyor.

Tehrandakı səfirliyimizə hücumun ANBAAN GÖRÜNTÜLƏRİ pic.twitter.com/ilK7sD9Kxk — AZTV (@aztvresmi) January 27, 2023



ALİYEV: TERÖRİSTLER BİR AN ÖNCE CEZALANDIRILMALI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan terör saldırısının bir an önce soruşturulması ve teröristlerin cezalandırılmasını isteyerek "Diplomatik misyonlara terör saldırısı kabul edilemez" dedi.

Aliyev, Twitter hesabından, "Bugün Tahran'daki büyükelçiliğimize yapılan terör eylemini şiddetle kınıyorum. Büyükelçilik ve elçilik çalışanlarını korurken şehit olan Üsteğmen Orhan Asgerov'un ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu terör eyleminin bir an önce soruşturulmasını ve teröristlerin cezalandırılmasını talep ediyoruz. Diplomatik misyonlara terör saldırısı kabul edilemez." paylaşımında bulundu.

Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine saldırı.

Şehit ve yaralılar var.



- İran’ın Azerbaycan’a yeni bir gözdağı girişimi mi?

- İran’la Azerbaycan gerilimi tırmandırma entrikası mı?



Her şey bir yana.

Azerbaycan diplomatik misyonunu koruma İran’ın sorumluluğundadır.

Namusudur. pic.twitter.com/xA74LAaGPL — Abdullah Ağar (@abdullahagar2) January 27, 2023

UKRAYNA'DAN SALDIRIYA KINAMA

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Azerbaycan´ın İran´daki Büyükelçiliği´ne düzenlenen silahlı saldırıya dair yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı.

Nikolenko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna, bugün Tahran'daki Azerbaycan Büyükelçiliği´ne düzenlenen ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan ve güvenlik görevlilerinin yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınıyor. Kurbanın yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kardeş Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan alçak saldırıyı nefretle kınıyor; şehit güvenlik amirimiz Orhan Askerov'a Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına ve Azerbaycan halkına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/FA65Z15DZa — Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı TDAV (@tdavresmi) January 27, 2023

RUSYA'DAN TAZİYE

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan silahlı saldırının ardından Azerbaycan için taziye mesajı yayınladı.

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Azerbaycan Büyükelçiliği'ne bir kişinin kalaşnikof silahla gerçekleştirdiği saldırıda büyükelçiliğin güvenlik müdürü hayatını kaybederken, 2 güvenlik görevlisi de yaralanmıştı. Saldırıya ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan tarafına taziyelerini ileterek, "Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırıyla ilgili olarak Azerbaycan tarafına başsağlığı diliyoruz" denildi. Açıklamada, "Tüm sorumluların adalet önüne çıkarılacağını umuyoruz" ifadeleri kullanıldı.