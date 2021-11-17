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Azerbaycan Ermenistan çatışmasında 7 asker şehit

Karabağ'da terör saldırıları devam ederken, Azerbaycan Ermenistan sınırında 7 Azeri askerin şehit olduğu açıklandı.

17 Kasım 2021 Çarşamba 12:15
Azerbaycan Ermenistan çatışmasında 7 asker şehit


Azerbaycan Ermenistan çatışmasında 7 asker şehit

Ermeni ordusunun ağır yenilgi aldığı Karabağ savaşının ardından ilan edilen ateşkes yeniden bozuldu. Dün sabah saatlerine kadar devam eden Ermeni saldırılarında 7 Azerbaycan askerinin şehit olduğu açıklandı. Yaralı 10 asker ise tedavi altında. Bölgeden gelen son haberlere göre öldürülen çok sayıda Ermeni askerinin yanısıra en az 10 Ermeni askeri esir alındı. Bu arada saldırıya katılan Ermeni birliklerinin techizatları imha edildi.

KARABAĞ ŞEHİTLERİNİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Ermeni saldırısında Azerbaycan ordusunda şehit  düşenlerin isimleri de açıklandı. 16 Kasım şehitlerinin naaşları ailelerine teslim edildi.

- Teğmen Niftaliev Umud Oruç oğlu;

- Teğmen Jabbarov Orkhan Hatam oğlu;

- Astçavuş Aliyev Natig Yusif oğlu;

- Asker Agaev Elchin Marifat oğlu;

- Asker Alizade Elmin Samir oğlu;

- Asker Aliyev Elçin Ramil oğlu;

- Asker Halilov Murad Galib oğlu.

Şehit askerlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunulan açıklamada, yaşananların tüm sorumluluğunun Erivan yönetiminde olduğu kaydedildi.

Ne olmuştu?

Ermenistan ordusu sınırda bazı yüksek yerleri ele geçirerek daha elverişli mevziler elde etmek amacıyla dün Laçın ve Kelbecer istikametinde saldırı başlatmıştı.

Azerbaycan ordusu da aynı istikamette düzenlediği baskınla Ermenistan'ın saldırılarını önlemişti.

Rusya'nın devreye girmesiyle dün çatışmalar durmuş, ateşkes ilan edilmişti. Rusya ve Ermenistan Savunma Bakanlıkları, Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan ve Ermeni askerlerin öldüğü çatışmaların durduğunu açıklamıştı. 12 askerinin esir alındığını duyuran Erivan yönetimi Rusya'dan yardım istemişti.
 

Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanErmenistan
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