

Azerbaycan Karabağ Şehitlerini açıkladı





Dağlık Karabağ ile Azerbaycan şehirlerini 30 yıla yakındır işgal altında tutan terör örgütleri ile Ermenistan'ın ağır yenilgisiyle sonuçlanan savaşın ardından kayıplar ilk kez açıklandı. Azerbaycan çatışmalar boyunca 2 bin 783 şehit verirken, halen bağlantı kurulamayan 100'den fazla askerin arama çalışmaları devam ediyor.



Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da çatışmalarda yaşanan kayıplarla ilgili tam verileri ilk kez açıkladı. Çatışmalarda ülkenin 2783 askeri hayatını kaybetti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre,’da çatışmaların yeniden alevlendiği 27 Eylül’den, çatışmaların sona erdiği 10 Kasım’a kadar 2783 asker hayatını kaybetti. 100’den fazla askerden haber alınamadı. 1245 asker yaralandı ve hastanede tedavi görüyor.

Açıklamada, “Karabağ’ın tacı Şuşa’nın kurtarılması dünya savaş tarihinin eşsiz operasyonlarından biri. 30 yıldır hayalini kurduğumuz topraklarımız, şehitlerimizin kanı ve canları pahasına işgalden kurtarılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Ermenistan Sağlık Bakanlığı 28 Kasım’da, çatışmalar sırasında 2660 askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Ermenistan Sağlık Bakanı Arsen Torosyan, bu sayının kesin sayı olmadığını, hayatını kaybedenlerin aranması ve kimliğinin teşhisine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çatışmalar durduktan sonra 13 Kasım’da iki taraftan 4 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin yaralının olduğunu ve on binlerce kişinin bulundukları yerden göçmek zorunda kaldığını söylemişti. KAYNAK; Sputnik