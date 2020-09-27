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Azerbaycan ordusu 7 köyü kurtardı, spiker müjdeyi böyle verdi

Azerbaycan Türk Ordusu, Karabağ'da yıllardır işgal altında tuttuğu 6 köyü işgal altından kurtardı. Akşam saatlerinde kurtarılan rayon sayısı 7'ye çıktı.

27 Eylül 2020 Pazar 20:58
Azerbaycan ordusu 7 köyü kurtardı, spiker müjdeyi böyle verdi

Azerbaycan ordusu 7 köyü kurtardı, spiker müjdeyi böyle verdi



Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki 6 köyü geri aldığı bilgisini canlı yayında aktaran Azerbaycan kanalı İctimai TV spikeri sevinç gözyaşlarına boğuldu. Spiker ağlayarak, "Bazı topraklarımız işgalden azad olmuş. Gözümüz aydın olsun" ifadelerini kullandı. Kurtarılan Türk köyü sayısının akşam saatlerinde 7'ye yükseldiği duyruldu. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne ait SİHA ve İHA'lar çok sayıda Ermeni tankı, uçak savar ve ZPT'sini imha ettiği görüntüler gün boyu TV kanallarında yayınlandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı basın sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik karşı saldırısı sonucunda bazı yerleşim birimlerinin ve stratejik noktaların işgalden kurtarıldığını açıkladı. Bakanlık, Fuzuli-Cerbayil bölgesinde Garakhanbeyli, Şarvanj, Kand Horadiz, Yukarı Abdurrahmanlı, Boyuk Marcanlı köyleri ile Ağdara bölgesi ve Murovdağ’da Ermeni mevzileri vurularak stratejik tepeler kontrol altına alındığını duyurdu.

Haberi duyuran Azerbaycan kanalı İctimai TV spikeri göz yaşlarına boğularak, “Bazı topraklarımız işgalden azad olmuş. Gözümüz aydın olsun. Fuzuli'nin 4 köyü, Cebrayıl'ın 2 köyü işgalden kurtarıldı" sözleriyle müjdeyi verdi.

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Son Güncelleme: 27.09.2020 21:54
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan
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