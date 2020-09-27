Azerbaycan ordusu 7 köyü kurtardı, spiker müjdeyi böyle verdi
Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki 6 köyü geri aldığı bilgisini canlı yayında aktaran Azerbaycan kanalı İctimai TV spikeri sevinç gözyaşlarına boğuldu. Spiker ağlayarak, "Bazı topraklarımız işgalden azad olmuş. Gözümüz aydın olsun" ifadelerini kullandı. Kurtarılan Türk köyü sayısının akşam saatlerinde 7'ye yükseldiği duyruldu. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne ait SİHA ve İHA'lar çok sayıda Ermeni tankı, uçak savar ve ZPT'sini imha ettiği görüntüler gün boyu TV kanallarında yayınlandı.
Haberi duyuran Azerbaycan kanalı İctimai TV spikeri göz yaşlarına boğularak, “Bazı topraklarımız işgalden azad olmuş. Gözümüz aydın olsun. Fuzuli'nin 4 köyü, Cebrayıl'ın 2 köyü işgalden kurtarıldı" sözleriyle müjdeyi verdi.