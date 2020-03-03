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Bahar Kalkanı'na Moskova engeli | Şam'ın Rus oyunu

Türkiye'nin İdlib çevresinde yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı'nın en önemli noktası olan Serakib'e Rus askeri polisi konuşlandı. 

03 Mart 2020 Salı 12:44
Bahar Kalkanı'na Moskova engeli | Şam'ın Rus oyunu

Bahar Kalkanı'na Moskova engeli | Şam'ın Rus oyunu



Rusya, İdlib ve çevresinde çatışmaların yoğunlaştığı bölgelere askeri polis birliklerini gönderdi. TSK'nın eline geçtiği açıklanan Serakib'te Rus askerleri devriye geziyor. Esad'a bağlı rejim güçlerinin TSK Gözlem Noktaları çevresindeki ablukası ise devam ediyor.


Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib'in kilit önemdeki ilçesi Serakib'e Rus askeri polisinin girdiği yönünde bir açıklama yaptı. Bölgedeki muhalif kaynaklar ilçede şiddetli çatışmaların yaşandığını rapor ediyor. Son bir ay içerisinde 2 kez el değiştiren Serakib ilçesi M4 ve M5 karayolları üzerinde bulunuyor ve Halep ile İdlib'i birbirine bağlayan konumu nedeniyle stratejik öneme sahip.

İDLİB'DE 4 İLÇE MUHALİFLERİN ELİNDE

Muhaliflere yakın kaynaklar ilçenin batı bölümlerinde çatışmaların sürdüğünü belirtirken, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi muhaliflerin kontrolü yeniden ele geçirmek için saldırılarını sürdürdüğünü belirtiyor. Serakib'in 9 ilçesinin rejimin kontrolüne geçtiğini, 4 ilçenin ise muhaliflerin elinde olduğu açıklandı.

RUSYA'DAN SERAKİB İÇİN HAMLE

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı'ndan da kilit önemdeki Serakib için bir hamle geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ilçeye Rus askeri polisinin girdiğini duyuruldu. Daha önce Serakib'de Esad rejimi güçleriyle birlikte, İran ve Rusya'ya bağlı milis kuvvetler savaşıyordu. Moskova, Rus askeri polisinin ilçeye girme kararının 'ilçenin güvenlik bakımından önemiyle' ilgili olduğunu belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı dün gece Esad rejimi güçlerinin topçu saldırısı nedeniyle 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin de yaralandığını açıklamıştı.

HALEP VE İDLİB ARASINDAKİ STRATEJİK NOKTA: SERAKİB

Rejim kontrolündeki Halep ile muhaliflerin kontrolündeki İdlib arasındaki stratejik noktalardan biri olan Serakib ilç

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