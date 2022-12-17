Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Bayraktar İHA'lar Ukrayna'da üretilecek

Ukrayna Parlamentosu, Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna’daki Bayraktar fabrikasının inşasına ilişkin imzalanan anlaşmayı onayladı. 

17 Aralık 2022 Cumartesi 22:12
Bayraktar İHA'lar Ukrayna'da üretilecek

Bayraktar İHA'lar Ukrayna'da üretilecek


Ukrayna ile Türkiye arasında yüksek teknoloji, havacılık ve uzay sektörlerindeki Türk şirketlerinin yatırım ortamının iyileştirilmesi konularının da dahil olduğu anlaşma, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 Şubat 2022’de yapmış olduğu ziyaret sırasında sağlandı.

BAYRAKTAR FABRİKASI İÇİN İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI

Eylül 2022’de Baykar Teknoloji şirketinin CEO’su Haluk Bayraktar, Baykar’ın fabrika kurma projesinin savaş nedeniyle iptal edilmediğini aktarmıştı. Kırım Haber Ajansı QHA'nın haberine göre Ukrayna Parlamentosu, 13 Aralık 2022’de Türkiye ile yüksek teknolojiler alanında yapılacak iş birliği anlaşmasını onayladı.

Parlamentoda bulunan 332 milletvekilinin tamamı anlaşmayı uygun bulan kararı destekledi. Böylelikle karar, Ukrayna Parlamentosunda oy birliği ile kabul edilmiş oldu.

HALUK BAYRAKTAR, FABRİKANIN İKİ YIL İÇİNDE BİTECEĞİNİ SÖYLEDİ

Türk savunma şirketi Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ekim 2022’de Ukrayna’da inşa edilecek Bayraktar fabrikasının, Rusya’nın işgal saldırılarının yarattığı engellere rağmen iki yıl içerisinde tamamlanabileceğini duyurmuştu.

ÇATIŞMALARIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Suriye’den Libya’ya, Azerbaycan’dan Ukrayna’ya birçok çatışmanın gidişatını etkileyen Bayraktar TB2, Baykar’ı küresel ilgi odağı haline getiren ve onu büyük bir üretici ve ihracatçı kılan savaşta kendini kanıtlamış durumda. NATO üyesi Polonya dahil 24 ülkeye satılırken, şirket TB2’nin büyük kardeşi Akıncı’nın ihracatı için de beş ülke ile anlaşma imzaladı. 150 kg’a kadar füze veya teçhizatla havalanabilen TB2, geçen yıl Türk Silahlı Kuvvetlerine ilk kez teslim edilen SİHA, çok daha yükseğe çıkabiliyor ve 10 katı ağırlıkla kalkabiliyor.

Ukrayna için benzersiz kampanya | Bayraktar için bağış toplanıyor
Ukrayna için benzersiz kampanya | Bayraktar için bağış toplanıyor
Bayraktar SİHA, ilk kez deniz hedefini vurdu
Bayraktar SİHA, ilk kez deniz hedefini vurdu
Selçuk Bayraktar; Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağını geliştiriyoruz
Selçuk Bayraktar; Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağını geliştiriyoruz
Bayraktar'ın 300 bin saatlik zafer ve gurur uçuşu
Bayraktar'ın 300 bin saatlik zafer ve gurur uçuşu
Otomotiv devi Coşkunöz, yerli İHA üretecek
Otomotiv devi Coşkunöz, yerli İHA üretecek
Şehit Eren Bülbül'ün adı SİHA'da yerli yaşayacak
Şehit Eren Bülbül'ün adı SİHA'da yerli yaşayacak
İHA görüntüleri askerin avucuna inecek
İHA görüntüleri askerin avucuna inecek
TSK'nın gücüne güç katacak: 8 yeni SİHA teslim edildi
TSK'nın gücüne güç katacak: 8 yeni SİHA teslim edildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum yönetimi Nevcihan hanımın acısını çaldı
Rum yönetimi Nevcihan hanımın acısını çaldı
Dünyanın en büyük roketi Artemis Ay yolculuğu başladı
Dünyanın en büyük roketi Artemis Ay yolculuğu başladı
İran medyası İstiklal bombacısını bu iki kadınla ilişkilendirdi
İran medyası İstiklal bombacısını bu iki kadınla ilişkilendirdi
Türkiye'den AB ülkelerine iltica başvurusunda rekor artış
Türkiye'den AB ülkelerine iltica başvurusunda rekor artış
Kocasını kiraya verdi, taleplere yetişemiyor
Kocasını kiraya verdi, taleplere yetişemiyor
Azerbaycan - Türkiye İlişkileri Masaya Yatırıldı
Azerbaycan - Türkiye İlişkileri Masaya Yatırıldı
Kerç Köprüsü bombalındı, Rus ikmal hatları zorda
Kerç Köprüsü bombalındı, Rus ikmal hatları zorda
NASA, Mars'ta bulduğu cisme 'UFO enkazı' ismini verdi
NASA, Mars'ta bulduğu cisme 'UFO enkazı' ismini verdi
Avrupa’da Türk Dil Bayramı Coşkusu
Avrupa’da Türk Dil Bayramı Coşkusu
Şam yönetiminden Ankara'ya normalleşme mesajları
Şam yönetiminden Ankara'ya normalleşme mesajları

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim