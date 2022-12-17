Bayraktar İHA'lar Ukrayna'da üretilecek



Ukrayna ile Türkiye arasında yüksek teknoloji, havacılık ve uzay sektörlerindeki Türk şirketlerinin yatırım ortamının iyileştirilmesi konularının da dahil olduğu anlaşma, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 Şubat 2022’de yapmış olduğu ziyaret sırasında sağlandı.

BAYRAKTAR FABRİKASI İÇİN İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI

Eylül 2022’de Baykar Teknoloji şirketinin CEO’su Haluk Bayraktar, Baykar’ın fabrika kurma projesinin savaş nedeniyle iptal edilmediğini aktarmıştı. Kırım Haber Ajansı QHA'nın haberine göre Ukrayna Parlamentosu, 13 Aralık 2022’de Türkiye ile yüksek teknolojiler alanında yapılacak iş birliği anlaşmasını onayladı.

HALUK BAYRAKTAR, FABRİKANIN İKİ YIL İÇİNDE BİTECEĞİNİ SÖYLEDİ

Parlamentoda bulunan 332 milletvekilinin tamamı anlaşmayı uygun bulan kararı destekledi. Böylelikle karar, Ukrayna Parlamentosunda oy birliği ile kabul edilmiş oldu.

Türk savunma şirketi Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ekim 2022’de Ukrayna’da inşa edilecek Bayraktar fabrikasının, Rusya’nın işgal saldırılarının yarattığı engellere rağmen iki yıl içerisinde tamamlanabileceğini duyurmuştu.

ÇATIŞMALARIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Suriye’den Libya’ya, Azerbaycan’dan Ukrayna’ya birçok çatışmanın gidişatını etkileyen Bayraktar TB2, Baykar’ı küresel ilgi odağı haline getiren ve onu büyük bir üretici ve ihracatçı kılan savaşta kendini kanıtlamış durumda. NATO üyesi Polonya dahil 24 ülkeye satılırken, şirket TB2’nin büyük kardeşi Akıncı’nın ihracatı için de beş ülke ile anlaşma imzaladı. 150 kg’a kadar füze veya teçhizatla havalanabilen TB2, geçen yıl Türk Silahlı Kuvvetlerine ilk kez teslim edilen SİHA, çok daha yükseğe çıkabiliyor ve 10 katı ağırlıkla kalkabiliyor.