Beyrut Limanı'nda şiddetli patlama | Lübnan sarsıldı





Tarihin en büyük iç savaşlarından birine sahne olan Beyrut, yeni bir patlama ile eski hatıralarını hatırladı. Beyrut Limanı'nda mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın şiddeti ülkenin sahil şeridinde yoğun olarak hissedildi. Patlama nedeniyle oluşan su dalgası yüz metreden fazla havaya yükseldi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut, 23 Ekim 1983 yılında ABD büyükelçiliğine düzenlenen ve 241 Amerikan askerinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırının ardından tarihinin en büyük patlamasıyla sarsıldı.

Eski Başbakan Said El Hariri'nin evinin yakınlarında meydana gelen ilk patlamanın hemen ardından ikinci bir patlama daha görgü tanıkları tarafından kayıt altına alındı. Şiddetli patlama sırasında Lübnan sahil kesiminde binlerce evin camı kırılırken, liman yakınlarındaki binalarda ağır hasar oluştu.

HİZBULLAH'IN SİLAH ÜRETİM MERKEZİ VURULDU



Lübnan'da meydana gelen patlamanın Hizullah'a ait depolara düzenlenen operasyonun neden olduğu iddia edildi. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hizbullah’a ait bir silah üretim merkezi İsrail tarafından vuruldu. Ya içten bir kundaklama/sabotaj. Ya da dıştan bir etki" ifadelerini kullandı





Beyrut’taki patlama:

Sahadan aldığım bilgi: Hizbullah’a ait bir silah üretim merkezi İsrail tarafından vuruldu.

Ya içten bir kundaklama/sabotaj.

Ya da dıştan bir etki. pic.twitter.com/HeboKTXPEn — Abdullah Ağar (@abdullahagar2) August 4, 2020

Bölgede bulunan gazeteciler sosyal medya hesaplarından çelişkili bilgiler aktardı.Bazı gözlemciler onlarca kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralının bulunduğunu iddia ederken, Hariri'nin sağlık durumunun da iyi olduğu açıklandı. Patlamanın ardından gök yüzüne yükselen dev duman ve su bulutunun atom bombasının mantarını andıran şekil aldığı görüldü.

Lübnan'da uzun süre çalışan Gazeteci Yazar Çetiner Çetin ise, kendi kaynaklarından aldığı biliği Habertürk okurlarıyla paylaştı.

Çetin, "Lübnan'nın Başkenti Beyrut'ta bulunan limanda, 12 NO'lu depoda bir patlama meydana geldi. Asit olan bir depo bu depo. Bölgedeki gazeteci arkadaşımla görüştüm. Olay limanda gerçekleşti ama patlamanın olduğu depo Başbakan Hariri'nin evinin hemen karşısında. Olayın olduğu bölgeye giriş yapılamıyor. Etrafı 1 km çevresinde çok büyük zarar var. Bütün evlerin camları kırılmış durumda. Tabii, ölü ve yararlı sayısı belli değil. Liman çok işlek. Beyrut Limanı, Akdeniz'de en işlek 4 limandan biri. Limanda hali hazırda yaklaşık 20 tane geminin indir-boşalt yaptığı söyleniyor. Şunu da belirtelim bir kez daha, '12 NO'lu depo' diye belirtilen ana depo. Bu depo patlayıcı maddelerin olduğu bir depoymuş. İndir-bindir yapılırken bu patlamanın olduğu ifade ediliyor." diye konuştu.