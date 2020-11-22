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Çin'de koronavirüs paniği yeniden hortladı | 14 bin kişi isyan etti

Koronavirüs'ün ilk çıktığı ülke olan Çin'de covid-19 paniği yaşanıyor. Bir kişide test sonucunun pozitif çıkması üzerine bir havaalanı 14 bin yolcu ile karantina altına alınınca ortalık karıştı.

22 Kasım 2020 Pazar 23:19
Çin'de koronavirüs paniği yeniden hortladı | 14 bin kişi isyan etti

Çin'de koronavirüs paniği yeniden hortladı | 14 bin kişi isyan etti



Dünyayı koronavirüsle tanıştıran Çin'de, aylardır süren sessizlik dün bir hava limanında çıkan panikle gündem yeniden covid-19 oldu. Şangay Pudong Uluslararası Havalimanı'nda çalışan 1 kişide Covid-19'a rastlanmasının ardından havalimanında bulunan yaklaşık 14 bin kişi zorla karantinaya alındı. Karantinaya alınan yolcular test alanından kaçmaya çalıştı.

KARGO TERMİNALİNDE ORTAYA ÇIKTI

Çin’in Şangay Kentinde bulunan Pudong Uluslararası Havalimanı’nda kargo terminalinde çalışan 39 yaşındaki bir çalışanın korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından tüm havalimanı karantinaya alındı. Yetkililer, havalimanında bulunan yaklaşık 14 bin kişiye test yapmak amacı ile otopark alanına yönlendirerek, havalimanından çıkışları yasakladı.

Yetkililer, havalimanına gelen her yolcuya korona virüs testi yapmaya başlarken, test alanına itilen çok sayıda kişinin görüntüleri ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntülerde, vatandaşların çoğunun test alanında çıkmak istediği ve yetkililerin vatandaşları engelledikleri görüldü.39 yaşındaki havalimanı çalışanın eşinin de Covid-19’a yakalandığı ve Shanghai Pudong Hastanesinde hemşire olduğu aktarıldı. Hastane, günlük ayakta tedavi ve acil servisleri askıya alırken, çiftin çocuklarının gittiği okul ise kapatılarak uzaktan eğitime geçti.

Havalimanın ardından Şangay’da bulunan Güney Demiryolu İstasyonu’nda kapatıldığı iddia edildi.
 

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KoronaÇinKarantinaşangay
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