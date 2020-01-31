Coronavirüs tahliyesi başlıyor | Koca Yusuf Wuhan'a ulaştı





Dünya'yı kasıp kavuran Coronavirüs salgını için Dünya Sağlık Örgütü DSÖ harekete geçti. Ölümcül virüsün ilk kez görüldüğü Wuhan kentinde yaşayan vatandaşlarımızın tahliyesi için yola çıkan Koca Yusuf adlı A400 askeri ambulans uçağı bu kente ulaştı. 34'ü Türk vatandaşı olmak üzere 7'si Azerbaycan, 7'si Gürcü ve 1'i de Arnavut olmak üzere toplam 49 kişiyi, Wuhan kentinden alıp Türkiye'ye getirecek. Bu arada katil virüs, Avrupa'da İtalya ve İngiltere ile Rusya'da da ortaya çıktı. Çin'de yaşanan maske krizinin aşılması için Türk şirketlerine talep yagıyor. Yakın zamana kadar bu ülkeden ithal edilen maskeler geri gönderilirken, İzmir. Denizli, Bursa ve İstanbul'daki maske üreticileri, Çin'den gelen yüz milyonlarca maske talebini karşılamak için gece gündüz çalışıyor.

TÜRKİYE'NİN MASKE DESTEĞİ GURUR KAYNAĞI OLDU

Dünyanın en büyük sağlık maskesi üreticisi Çin'de maske sıkıntısının had safhaya ulaştığını söyleyen Wuhan'da yaşayan Türkler, Türkiye'nin Koca Yusuf ile birlikte 100 bin sağlık maskesi ve tıbbi yardımının ülke medyasında büyük yankı uyandırdığını duyurdu. Çin'in şimdiye kadar sadece Türkiye ve Japonya'nın tıbbi destek çağrısını kabul etmişti.



Bu arada TSK'nın uçağıyla Çin'den Türkiye'ye gelecek olan yüksek lisans öğrencisi Hasan Topal kent merkezinde yaşananları anlattı.

"BURADA İNSANLAR ÇOK KORKMUŞ DURUMDA"

Şu anda benle birlikte 5 kişiyiz. Gıda sıkıntısı çekmedik. 1 hafta evde durmak insanların yavaş yavaş psikolojisini bozuyor. Hastalığın bulaşma yolları da kesin olmadığı için buradaki insanlar çok korkmuş durumda. Devletimizin bize verdiği destek çok önemli.

"ŞEHİRDE GENEL OLARAK BOŞ GÖRÜNTÜ VAR"

Ben 3 yıldır burada yaşıyorum. Yüksek lisans öğrencisiyim. Şu anda yollar tamamen boş. Çok nadir araç görebiliyorsunuz. Görevli araçlar var. Şehirde genel olarak boş bir görüntü var. Alışveriş merkezleri kapalı. Sadece küçük marketlerden alışveriş yapabiliyorsunuz.

"SADECE İHTİYAÇLAR İÇİN DIŞARI ÇIKILIYOR"

Çinlilerin yüzde 95'i endişeli. Evlerinde bekliyorlar. Çok az insan dışarı çıkabiliyor. Bazı insanlar günlük ihtiyaçlarını karşılamak için mecburen dışarı çıkıyorlar. Ama genel olarak insanlar evde.

"BURADA MASKE VE GÖZLÜK ÇIKARMAK YASAK"

Durum değiştikten sonra Çin'e tekrar dönmeyi düşündüğüm için eşyalarımın hepsini Türkiye'ye getirmiyorum. Burada maske ve gözlük takıyoruz. Maskeyi çıkarmak yasak. Havaalanında incelemeye tabi tutacaklar bizi virüsü taşıyıp, taşımadığımıza dair. Türkiye'ye geldiğimizde 14 gün karantina altında kalacağımız söylendi.

HAZIRLIKLAR DÜN TAMAMLANDI

Ankara Etimesgut Askeri Havalimanı'ndan havalanan ambulans uçaktaki personel, özel kıyafetler giyerek bu tahliye işlemini gerçekleştirecek. Dün Kayseri'den Ankara'ya gelen ambulans uçağa çok miktarda üzerinde Türk ve Çin bayrağı bulunan sağlık malzemesinin yüklendiği görülmüştü. Yakıt ikmali yapılan ambulans uçağın 12 saatlik bir uçuşun ardından Wuhan'a ineceği öğrenildi.



14 GÜN KONTROLDE TUTULACAKLAR

Yapılan hazırlık sürecinde yolculardan sağlık durumlarıyla ilgili bilgi istendiği de öğrenildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada, yurda getirilecek vatandaşların Koronavirüs'ü taşımadığını ifade etti. Bununla birlikte tahliyenin ardından 49 kişinin 14 gün boyunca Ankara'daki hastanelerde kontrol altında tutulacağı öğrenildi.



6 SAĞLIK PERSONELİ DE UÇAKTA

Yüklenen malzemeler arasında, bin adet biyolojik tehlike tulumu, 93 bin 500 koruyucu filtreli maske, 1000 adet tek kullanımlık koruyucu kıyafet yer aldı. Uçakta uçuş personeli dışında 2 enfeksiyon uzmanı ve 4 hemşire de yer aldı.

ÇİN'DE ÖLÜ SAYISI 213'E ULAŞTI

Çin’de yeni tip koronavirüs salgınında ise can kaybı 213’e yükseldi. Salgın nedeniyle son 24 saatte 43 kişi ölürken, 1982 yeni vaka tespit edildi. Ülke genelinde müşahede altına alınanların sayısı 102 bini aştı. Virüsün merkez üssü Hubey eyaletinde ise can kaybı 204'e ulaştı.



