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Define avcıları 3 milyon batık geminin peşinde

Dünyanın en büyük hazineleri okyanus kıyıları ile Ege Denizi'nde çıkarılacağı günü beklerken, bir araştırmaya göre en az 3 milyon batık gemide 60 milyar dolarlık altın ve gümüş var.

14 Mart 2021 Pazar 00:33
Define avcıları 3 milyon batık geminin peşinde

Define avcıları 3 milyon batık geminin peşinde



Hazine peşinde koşan define avcıları, dünya denizlerinde batık 3 milyon gemiyi arıyor. Resmi kayıtlara giren, konşimentolarında altın, gümüş ve bakır gibi değerli külçeleri taşıyan gemilerin en ünlüleri İspanya, İngiltere ve Portekiz donanmalarına ait görünüyor. ,

Açık denizlerde ve okyanuslarda bilinen en büyük hazine batığının 1715 kasırgasında battığına dikkat çeken ünlü araştırmacı Gary Drayton İspanyol donanmasına ait 14 geminin Florida açıklarında battığını hatırlatarak "Yıllardır devam aramalarda bu batıklardan saçılan binlerce altın sikke ve müceherin sahillere vurduğunu" belirtiyor. 


Tarihin en büyük yağma ve soykırımına tanık olan Aztek, Maya ve Inka'lara ait altınların batılı ülkelere ait gemilerle Avrupa kıtasına taşındığını belirten Gary Drayton "Bu gemilerin büyük bölümü resmi konşimentolarında liman vergilerinden kurtulmak için taşıdıkları yükün yarısını, ya da üçte birini altın gümüş olarak gösteriyordu, kayıp olarak resmi belgelere giren 60 milyar dolarlık altının daha fazla olduğunu düşünüyorum" diyor.

EN AZ ÜÇ MİLYON BATIK GEMİ VAR

Antik çağlardan 19'ncu yüz yılın başına kadar açık denizlerde 3 milyon civarında geminin yükleriyle birlikte battığına dikkat çeken uzmanlar en büyük batıkların Latin Amerika kıyıları ve ABD'nin Florida sahilleri ile Ege Denizi'nde olduğuna işaret ediyorlar. 


Denizcilik tarihine 1715 Filosu olarak geçen İspanyol donanmasına ait 14 gemiden 6'sının tamamen altın ve gümüşle dolu olarak bugün Meksika olarak bilinen coğrafyadan yola çıktığını söyleyen Gary Drayton şu bilgileri verdi; "Bu filoda Inka medeniyetine ait gasp edilmiş altın, zümrüt, yeşim ve gümüş külçeler vardı. Papa'lığın 'Kafir' olarak ilan ettiği Inka medeniyetine ait figürlerin yer aldığı altınların gemilere yüklenmeden eritilerek külçe haline getirildi. İspanya Kraliçesi İsabel'e düğün hediyesi olarak götürülen içi hazine dolu 6 gemi ve bu gemileri koruyan 8 parçalık filo 31 Temmuz 1715 yılında Florida açıklarında kasırgaya yakalanarak battı. 
1715 filosu 6 gemi hazine ile dolu diğer 8 gemi onları korumak için 31 temmuz 1715 kasırgasında florida açıklarında tüm filo kayboldu. Aradan geçen 300 yılın ardından Florida Vero Plajı'na sürüklenen binlerce altın ve gümüş sikkenin yanısıra 750 bin dolar değerinde yeşim taşlarla kaplı altın yüzük define avcıları tarafından bulundu. Aradan geçen 300 yıla rağmen, plajlarda hazine arayanlar çoğunlukla eve boş dönmez."
Latin Amerika sahillerinde çok sayıda ülkenin hazine avcılarına özel anlaşmalarla define arama ve çıkarma izni verdiğini söyleyen batık araştırmacısı Gary Drayton "Batık çıkarmak oldukça zor ve uzun soluklu bir iş. Gelişen teknolojinin ardından çoğu zaman keşfedilen batıkların çıkarılması diplomatik krizlere de neden olabiliyor. Söz gelişi Florida açıklarında bulunan bir İspanyol batığının hangi ülkeye ait olduğu yıllarca sürecen bir hukuk sorunu haline gelebiliyor" dedi.

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