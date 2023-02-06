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Deprem Suriye'yi vurdu | 427 ölü var

Türkiye'yi sarsan binlerce binanın yıkılmasına neden olan 7,4'lük Kahramanmaraş depremi Suriye'yi de vurdu. Sana Haber ajansı yüzlerce binanın yıkıldığını en az 427 kişinin can verdiğini duyurdu

06 Şubat 2023 Pazartesi 12:34
Deprem Suriye'yi vurdu | 427 ölü var

Deprem Suriye'yi vurdu | 427 ölü var



Türkiye ile birlikte aralarında Mısır, İsrail, Lübnan, Irak, İran'ı etkileyen Kahramanmaraş Pazarcık depremi Suriye'de çok sayıda can aldı. Depremde Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ilk belirlemelere göre en az 427 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı.

Deprem Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye, Tartus ve Rakka illerinde de şiddetli hissedildi, büyük yıkımlar meydana geldi.

Suriye haber ajansı SANA'nın haberine göre, depremde Halep, Hama ve Lazkiye illerinde rejim kontrolündeki bölgelerde 237 kişi hayatını kaybetti, 639 kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de onlarca bina yıkıldı veya hasar gördü.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Suriye'nin kuzeyinde farklı yerleşim yerlerinde en az 190 sivil hayatını kaybetti, yüzlerce sivil yaralandı.

Buna göre, İdlib'de 100, Afrin'de 70 ve Halep'in batı kırsalında ise en az 20 sivil yaşamını yitirdi.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
 

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