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Depremzedeleri kazıklayan marketlere Londra'dan tokat gibi örnek

Türkiye'de depremzede vatandaşlarımızın yakınları bölgeye ulaşmak için çaba harcarken yol üstündeki bazı istismarcı market sahiplerinin vatandaşları kazıklamaya kalkarken, İngiliz marketler zinciri Tesco, müşterilerinden yardım topluyor.

15 Şubat 2023 Çarşamba 22:29
Depremzedeleri kazıklayan marketlere Londra'dan tokat gibi örnek

Depremzedeleri kazıklayan marketlere Londra'dan tokat gibi örnek

Türkiye depremin ardından geçen 10 gün sonra felaketin yaralarını sarmak için tek yürek oldu. Dünyanın pek çok ülkesinde ülkemizi sarsan felaket için yardım kampanyaları başlattı. 

Kardeş ülke Azerbaycan'da binlerce vatandaş zengini ile fakiri ile Türkiye için tek yürek olurken, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'den anlamlı yardımlar Türkiye'ye ulaştı. 
Deprem felaketi öncesi 'Boğaz köprülerini vurabiliriz', 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözlerinin havada uçuştuğu komşumuz Yunanistan başta olmak üzere, Almanya, Fransa, Kanada, ABD, Irak, Libya, Bulgaristan, Hollanda, Makedonya, Moldova, Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi, Rusya, Japonya, Bosna Hersek, Polonya'da Türkiye için yardım kampanyaları düzenliyor.

Türkiye'de deprem bölgesi yolu üstünde bulunan Demireller Dinlenme Tesisleri kafeteryasında 5 liralık krakeri 40 TL'le satan markete kamuoyunda sert tepkiler yükselirken, İngiltere'nin en önlü marketler zincirinden duygulandıran kampanya başlatıldı. 


Tesco, Türkiye'ye yönelik yardım kampanyasına destek verirken, duyarlı müşterilerine depremzedelere yardım ulaştırmak için ödeme sırasında seçenek sunmaya başladı. İngiltere'de yaşayan vatandaşlarımız Tesco'nun anlamlı kampanyasına destek vermek için son günlerde bu marketi tercih etmeye başladı.

Başkent Londra'da ise çok sayıda merkezde Türkiye ve Suriye'yi derinden yaralayan depremlerde mağdur durumda olanlar için yardım toplama faaliyetleri yapılıyor. 

Bu arada depremzede vatandaşları kazıklamaya çalışan Demireller Dinlenme tesislerine para cezası uygulandığı duyruldu.

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Son Güncelleme: 15.02.2023 23:12
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