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Ermeni saldırıları püskürtürlü, çok sayıda ölü ve esir var

Karabağ'da son haftalarda Ermeni teröristlerin düzenlediği ağır silahlı ve bombalı saldırıların ardından çatışmalar Azerbaycan - Ermenistan sınır hattında yeniden başladı.

16 Kasım 2021 Salı 22:19
Ermeni saldırıları püskürtürlü, çok sayıda ölü ve esir var

Ermeni saldırıları püskürtürlü, çok sayıda ölü ve esir var


Azerbaycan - Ermenistan sınır hattında gerginlik çatışmalara dönüştü. Karabağ'ın iç kesimlerinde Azeri ve Rus askerlerine yönelik saldırıların ardından ateşkes hattında son iki gündür Ermenistan ordusunun açtığı ateşlere misliyle karşılık verildi.

Bu arada Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabında Laçin, Şuşa ve Kelbecer hattında Ermenistan inisiyatifinde başgösteren taciz ve ihlaller, Kelbecer sınır hattında ağır çatışmalara dönüştüğünü duyurdu. Ağar açıklamasında özellikle Ermenistan tarafında ağır zaiyattan, esir ve kayıp askerlerin olduğunu söyledi. Çatışmaların şiddetlenmesi ve Ermeni kayıplarının artması üzerine Rusya devreye girdi. Sağlanan ateşkesin kimler tarafından denetlendiği henüz belli değil. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre en az 30 Ermeni askeri öldürüldü, 100 kadar Ermeni askerinden haber alınamadığı bildirilirken esir alınanların sayısı 11 olarak bildirildi.

GERİLİMİ ERİVAN TIRMANDIRDI

Ermenistan'ın provokasyonuyla Azerbaycan sınırında gerilim tırmanmış, çatışmalar yaşanmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Azerbaycan ve Ermenistanlı mevkidaşlarıyla görüştü. 

Görüşmenin ardından sınır bölgesindeki çatışmalar durdu, durum normalleşti ve kontrol altına alındı. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Şu anda Karakilise’de çatışmalar durdu. Saat 17.30 itibarıyla durum normale döndü ve kontrol altında. ” 

NE OLMUŞTU?

Ermenistan ordusu sınırda bazı yükseklikleri ele geçirerek daha elverişli mevziler elde etmek amacıyla yerel saatle 11.00'de Laçın ve Kelbecer istikametinde operasyon başlatmıştı. Saldırıda 2 Azerbaycan askeri yaralanmıştı.

Azerbaycan ordusu da aynı istikamette operasyon başlatmış, saldırı düzenleyen Ermeni askerleri silahsızlandırılarak gözaltına alınmıştı.

Anahtar Kelimeler:
KarabağAzerbaycan
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