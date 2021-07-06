Fidye olarak Bitcoin istedi | Bombalı saldırı tehdidi



Tarihte ilk kez bombalı saldırı tehdidinde para yerine bitcoin istendi. Fidyeci Ukrayna'nın başkenti Kiev Belediye binasına bomba bomba yerleştirdiğini iddia ederek kendisini en az 0,5 Bitcoin gönderilmesini istedi. Kimliği belirsiz saldırgan fidyenin gönderilmesi için belediye yetkililerine ise 24 saat süre verdi.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de akılalmaz bir olay yaşandı. Kimliği belirsiz bir şahıs, gönderdiği mail ile belediye binasına bomba koyduğunu ve kendisine kripto para birimi olan Bitcoin yollanmaması halinde bombayı patlatacağını söyledi.

BELEDİYE İLK KEZ BITCOIN İLE TEHDİT EDİLMİŞ

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de akılalmaz bir olay yaşandı. Kimliği belirsiz bir şahıs, gönderdiği mail ile belediye binasına bomba koyduğunu ve kendisine kripto para birimi olan Bitcoin yollanmaması halinde bombayı patlatacağını söyledi.

Kiev Belediye yönetimi tarihinde ilk kez bir saldırgan bombalı tehditle karşı karşıya kalırken bitcoin üzerinden istenen fidyenin ödeme yollarını da araştırmaya başladı. Kiev Belediyesi Başkan Yardımcısı Vladimir Bondarenko tarafından bombalı eylem hazırlığında olduğunu iddia eden şahsın Kiev Belediyesine attığı mailin dökümü yayınlandı.

“BITCOIN YOLLAMAZSANIZ BOMBAYI PATLATIRIM"

Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından yazılan mailde, “Benim adım Edgar Kazaryan. Kiev Belediyesi binasına bomba koydum. Aşağıda belirttiğim hesaba 0,5 Bitcoin göndermezseniz 24 saat içinde bombayı patlatacağım” ifadeleri kullanıldı.

Polis birimleri, Kiev Belediyesi binasını acil durum ilan ederek boşalttı ve eğitimli köpeklerle geniş çaplı bomba araması başlatıldı. Belediye binasının ne zaman normale döneceği henüz kesinleşmedi. Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı ve sivil vatandaşlar binaya yaklaştırılmıyor.