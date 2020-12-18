Fransa Doğu Akdeniz'de kriz çıkardı, Yunanistan'a silah sattı

Fransa'nın yıllardır tahrik ettiği Türk - Yunan krizinde, Atina, kullanılmış demode savaş uçakları satın alıyor. Ağır ekonomik krizlerin vurduğu, IMF, Dünya Bankası ve AB ülkeleri başta olmak üzere çok sayıda kurum ve ülkeden borç dilenen Yunanistan, Fransa ve ABD'nin tahrikiyle savunma bütçesini 5 kat artırırken, Fransa'dan 2.3 milyar euro bedelle savaş uçağı alıyor. Üstelik satın aldığı uçakların çoğu kullanılmış.

Yunanistan'ın, 18 Rafale savaş uçağı için Fransa'ya 2,3 milyar euro ödemeye hazırlanırken, iki büyük krizin yarasını hala saramayan Atina, ABD, İtalya, Almanya ve İsrail'den de ağır silahlar satın alıyor. BAE üzerinden Rus malı silahlar satın almayı sürdüren Yunanistan'da depreşen Türk düşmanlığının faturasını ise kendi halkı ödeyecek.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyo Petsas, düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında, Fransa'dan satın alınacak Rafale uçaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'ın, 1,92 milyar avro karşılığında 6 adet yeni ve 12 adet ikinci el Rafale satın alacağını belirten Petsas, bu uçakların ekipmanları için de ayrıca 400 milyon euro ödeyeceklerini dile getirdi. Ancak Petsas'ın yeni olduğunu söylediği uçaklar 4 yıl önce üretildi.

SİLAHA AYRILAN PAY 5 KAT ARTTI

Petsas, Fransa'dan ilk teslimatı gelecek yılın temmuz ayında alacaklarını kaydederek, 18 uçağın tamamının 2023 yılının ortası itibarıyla ülkeye gelmiş olacağını aktardı.

Doğu Akdeniz ve Ege'deki gerilimin gölgesinde Atina yönetimi, yıllardır içinde olduğu mali zorluklar, kemer sıkma politikaları ve Avrupa Birliği'nin (AB) desteği sayesinde zorlukla ayakta durabilen ekonomik tablosuna rağmen 2021 için bütçeden silahlanmaya ayırdığı payı 5 kat artırma yoluna gitmişti.

Savunmaya 2021 için 5,49 milyar euro, savunma harcamalarındaki silahlanma kalemlerine ise 2,5 milyar euro pay ayırdığını açıklayan Atina'nın askeri harcama planı son 11 yılın en yüksek düzeyine ulaşmıştı.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, Fransa'dan alınacak Rafale uçakları için yakında bu ülkeyle resmi anlaşmanın imzalanacağını açıklamıştı.

Yunanistan bütçe hedeflerine göre bu yıl ekonomisinin yüzde 10,5 daralacağını öngörüyor.

11 YILDIR EKONOMİK KRİZLE BOĞUŞUYOR

Yunan halkını derinden sarsan ekonomik krizin varlığı 2009 yılında kabul edildi. Kredi notu defalarca düşürüldü. AB kasasından iki kez toplam 240 milyar euro kurtarma yardım aldı. Emekli ve kamu çalışanlarının maaşlarının defalarca ödenemedi ülkede çok sayıda banka iflas etti. En son 2015 Temmuz'unda Brüksel'de 16 saatlik AB zirvesinde Yunan ekonomisini 3'ncü kez kurtaran Avrupa, Yunanistan'ın silahlan çılgınlığında Fransa'ya mahkum olmasına henüz tepki göstermedi.