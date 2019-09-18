Fransa, Suriye Zirvesi'ni kapmak için bastırıyor

Suriye'deki iç savaş sırasında bölücü terör örgütü PKK'yı ilk destekleyen ülkeler arasında yer alan Fransa, yeniden rol kapmak için diplomatik baskısını artırıyor. Fransa ve Türkiye arasında Suriye konusunda Almanya ve Rusya’nın da katılmasıyla yapılması planlanan dörtlü zirveye kimin ev sahipliği yapacağı sorun oldu.

Paris ilk kez Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian’ın, Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetlisi olarak Ankara’ya 3 Haziran'da yaptığı ziyarette, bu konferansa ev sahipliği yapma arzusunu dile getirdi. Ankara, ilk yapılan öneriyi dinlemekle yetindi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçen ay bu kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Paris’in dörtlü Suriye zirvesine evsahipliği yapma talebini gündeme getirdi. Rusya da bu konuda kesin bir yanıt vermedi.

Euronews’ün edindiği bilgiye göre Türkiye, geçen yıl 27 Ekim’de Suriye krizine çözüm yolunda yeni bir uluslararası format oluşturularak, İstanbul’da düzenlenen dörtlü konferansın yine Paris’te değil Türkiye’de yapılmasında ısrarcı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak geçen cuma günü Reuters’e verdiği demeçte dörtlü zirvenin ekim ayında Ankara’da yapılması konusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Suriye konusunda hem Macron hem de Almanya Başbakanı Merkel ile telefon görüşmesi yaptığını belirten Erdoğan, "Ekim başında belki bir dörtlü zirve yapacağız. Rusya, Almanya, Fransa olarak dörtlü bir zirveyi Türkiye'de gerçekleştireceğiz. Bu dörtlü zirvede de İdlib'i daha önceki İstanbul Zirvesi'nin bir devamı olarak ele alacağız. Temenni ederim ki özellikle Almanya ve Fransa koalisyon güçleri içerisinde çok daha farklı bir adım atsınlar. Kendilerine de bunu söyledim.” diye konuşmuştu.

"PYD/YPG bunlar PKK'nın bir koludur" diyen Erdoğan bunu, Fransa'nın da Almanya'nın da diğerlerinin de anlamadığı eleştirisinde bulunmuştu.

Ankara ve Paris arasında YPG gerginliği

Fransa ve Türkiye’nin başta Esad'ın geleceği ve siyasi çözümle ilgili Suriye politikasında ortak görüşler sergilemelerine rağmen, Macron’un ABD’nin desteklediği ve çatı kuruluşunu Türkiye’nin terörist grup ve PKK’nın uzantısı olarak gördüğü YPG’nin yer aldığı heyeti Elysee Sarayı’nda kabul edip önemli vaatlerde bulunması Ankara ve Paris arasında gerginlik yaratmıştı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, son olarak Le Drian’ın Ankara’ya yaptığı ziyarette, bu konuda Türkiye'nin rahatsızlığını, ortak basın toplantısında Fransız bakana iletmişti.

KAYNAK: Euronews