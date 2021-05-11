Gazze'den atılan 150 rokete, İsrail'in yanıtı sert oldu, 20 ölü var





Gazze'den atılan roketler geceye doğru İsrail topraklarını hedef aldı. Yaklaşık 150 roketin sivil yerleşim birimlerini alan saldırının ardından İsrail'in misillemesi sert oldu. Hamas'ın fırlattığı roketler havada imha edilirken İsrail polisinin çok sayıda göstericiyi göz altına aldığı bildiriliyor. Bu arada Gazze şeridinde hakim tepelerden sivil yerleşim birimlerine yönelik tanksavar füzeleri ile saldırı düzenlendiği bildiriliyor.

İsrail Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, Gazze'deki saldırıları yeniden başlamasının ardından Hamas'ın kullandığı saldırı tünelinin vurulduğunu ve içinde bulunan teröristlerin öldürüldüğünü açıkladı. Bu arada Kudüs'teki olaylar sırasında Mescid-i Aksa bir ağacın alev aldığı görüntüler yayınlandı.

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Kudüs'teki çatışmalardan saatler sonra, Gazze Şeridi'nde dün (Pazartesi günü) Aşkelon kentinde ve Gazze Şeridi'ndeki yerleşim yerlerinde ağır roketlerle saldırılar düzenlendi. Akşam saat 18: 00'den beri Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarına 100'den fazla roket atıldı. Buna cevaben İsrail Savunma Bakanlığı Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki askeri kanadının üslerine saldırdı. Filistinliler şu ana kadar 9'u çocuk olmak üzere 20 kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken, İsrailli askeri yetkililer 8 kişinin Hamas üyesi terörist olduğunu söyledi.

İsrail Ordu Sözcüsü: "İsrail'i tehdit eden herkes hedeftir"

KUTSAL MEKANLAR HEDEF ALINDI

Israil Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Hedi Zilberman bu akşam Ynet stüdyosuna verdiği bir röportajda, tırmanıştan Hamas'ı sorumlu tuttu: "Hafta sonundan bu yana yaklaşık 40 roketin ateşlenmesinden bu yana iki hafta geçti, Hamas'ın havayı ısıtmak istediğini anladık. Bu konu için hazırlandık. "Tanksavar ateşi korkusu olduğunu fark ettiğimizde, bölgeyi izole ettik, hava savunma sistemini güçlendirdik ve onların saldırılarının ardından gerekli olanlara saldırdık. Tırmanışa sürüklenmemek için bir dizi eylem gerçekleştirdik. . "Genelkurmay başkanının 10 gün önce Gazze Şeridi'nde harekete geçmeyi önerdiğini ancak siyasi kademenin teklifini kabul etmemeye karar verdiğini söyleyen Zilberman, "Bölgeyi sakinleştirmek için karmaşık ve gergin saldırı günlerimiz var. hedefli suikast politikası, “havadan, denizden ve karadan çok çeşitli seçeneklere, çeşitli askeri operasyonel araçlara sahibiz. Masadaki tüm kartlar. "Muhammed Daf'ın bir IDF hedefi olarak kabul edilip edilmediği sorulan IDF Sözcüsü, "Gazze Şeridi'nde bulunan ve İsrail Devleti'ni tehdit eden ve İsrail Devleti'ne karşı terör eylemi gerçekleştiren herkes, ilkinden sonuncusuna kadar bir IDF hedefi. "Geceleri veya birkaç gün içinde bitirmek, ama sanırım günler alacak."

Hamas lider yardımcısı Salih el-Aruri, bu gece "Direniş Kudüs'tekiler de dahil olmak üzere Filistin halkının korunmasından sorumludur. İsrail büyük çaplı bir savaşa gitmek istiyorsa, direniş Filistin halkını korumaya hazırdır. Direniş demektir. Sadece füzeler değil, direniş aynı zamanda Şeyh Jarrah sakinleri ve El-Aksa Camii'nin savunmasıdır. "

İsrail'de Hamas'ın akşam ilave roket fırlatabileceği tahmin edildi ve buna bağlı olarak Gazze Şeridi'ndeki saldırı seviyelerinde de artış bekleniyordu. Perde arkasında, uluslararası arabulucular tarafından sükunet sağlamak için çaba sarf ediliyor. Beyaz Saray sözcüsü Jen Saki, bu akşam ABD'nin İsrail'deki durum ve şiddetli çatışmalardan endişe duyduğunu söyleyerek, Washington'un İsrail topraklarına roket ateşini kınadığını, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'e ateş açılmasını kınadığını söyledi.

"Savunma Bakanı Bnei Gantz bu akşam Gazze Şeridi'nden 80 km'ye kadar olan bölgelerde 48 saat boyunca iç cephede özel bir durum ilan etti. Bölgelerde ayrıca Kudüs, Tel Aviv, Kfar Saba ve Dimona yer alıyor. Ve İç Cephe Komutanlığı yakınsamaya kısıtlamalar getirmek, istihbarat bilgilerine göre alanları boşaltmak ve çalışmaların yapılmasını yasaklamak veya kısıtlamak. Gantz ve Savunma Bakanı Michael Bitton bu gece Gazze Şeridi'ndeki yetkililerin başkanlarıyla konuştu.

Gazze Şeridi'nin 40 km içinde mahallerde , kısıtlamalara tabi tutulduklarını çalışmalar yarının iptali dahil Kısıtlamalar da Gush Dan ve diğer alçak yerleşim olarak uygulanmıştı. Güney ve Guş Dan çeşitli yerel otoriteler, onlar açıldığını bildirdi Rishon Lezion, Rehovot, Ness Ziona, Holon ve Bat Yam'da belediye başkanları yarın dersleri iptal etmeye karar verdi.

Daha önce, Hamas'ın askeri kolunun İsrail'e verdiği ültimatomun sona ermesi ile Kudüs bölgesinde alarmlar çalındı ve burada güvenlik güçlerinin Doğu Kudüs'teki Tapınak Dağı ve Şeyh Jarrah mahallesinden çekilmesini talep etti. Kudüs bölgesindeki Kiryat Anavim ve Beit Nekofa mahallelerinde konutlar hasar gördü, ancak can kaybı olmadı.

Başkent Beit Shemesh'te ve Beit Nekofa, Mevaseret Zion, Motza Illit, Kibbutz Tzova, Abu Ghosh, Givat Ya'arim, Ein Nakuba, Ein Rafa, Ramat Raziel, Har Adar, Ma'ale Hahamisha'da alarmlar çalındı. , Kiryat Anavim, Kiryat Ya'arim ve Ksalon.



Gazze Şeridi'ndeki araca ateşlenen tanksavar füzesi

Kudüs ve güneydeki barajlarla eş zamanlı olarak Gazze Şeridi'nin kuzeyinden Kibbutz Yad Mordechai ile Sderot arasındaki açık alanda bir tepeye ulaşan sivil bir araca tanksavar füzesi ateşlendi .

İslami Cihad'ın askeri kolu, tanksavar füzesinin ateşlenmesinin sorumluluğunu üstlendi ve bunun bir kaydını yayınladı.Aynı zamanda, Sha'ar Hanegev Bölge Konseyi'nin kibbutzimlerinden birinde, sakinlere kendilerini kilitlemeleri talimatı verildi.