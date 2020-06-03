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Göktaşı dünyaya çarpacak mı? 2020 göktaşı uyarısı

Depremler, sel felaketleri, toplu intiharlar derken koronavirüs salgınıyla yüzleşen Dünya şimdide de göktaşı çarpma kabusu yaşıyor. NASA'dan bu konuda açıklama geldi.

03 Haziran 2020 Çarşamba 21:08
Göktaşı dünyaya çarpacak mı? 2020 göktaşı uyarısı


Göktaşı dünyaya çarpacak mı? 2020 göktaşı uyarısı

2020 felaketleri son 5 ayda herkesi şoke etti. Peş peşe gelen depremler, yangınlar toplu intiharlar ekonomik krizle birleşen koronavirüs pandemisi kabuslarına bir yenisi daha mı ekleniyor. Bir göktaşının dünyaya çarpma ihtimali hakkında NASA'dan açıklama geldi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) potansiyel olarak tehlikeli görülen bir göktaşının gezegenimize yakın bir konumdan geçeceğini duyurdu.

NASA’dan konu ile ilgili yapılan açıklamaya göre 2002 NN4 adı verilen göktaşının çapı 250 ila 570 metre arasında. Göktaşının 6 Haziran’da TSİ 06.20’de Dünya ile en yakın konuma geleceği bildirildi.

11 kilometre hızla ilerleyen göktaşının Dünya’ya çarpabileceği öngörülmüyor. 2002 yılında keşfedilen göktaşının yörüngesi gezegenimiz ile kesiştiği için potansiyel tehlike olarak sınıflandırılıyor.

Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı? Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap NASA'dan gelmişti.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA'ya göre, böylesi bir durumda geleceğimiz hiç de parlak değil.

Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.

En büyük sorunun insanlığı böyle bir durumda ne yapacağına dair kesin bir yol haritasının bulunmaması olduğunu belirten Nuth, bu denli bir riskin her an gerçekleşebileceğinin altını çizmiş ve bir de öneride bulunmuştu.

Nuth'a göre, bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolu uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel asteroidleri inceleyecek bir araç göndermek.

Yeterli ödeneğin ayrılması durumunda bu aracın bir yıl içinde göreve başlayabileceğini belirten Nuth, söz konusu aracın gezegenimize çarpma olasılığı olan asteroidleri durdurabilecek kapasitede de olacağını sözlerine eklemişti.

GÖKTAŞI DÜNYAYA ÇARPARSA NE OLUR?

Amerikan Ulusal Araştırma Konseyi, ABD Kongresi için hazırladığı raporda, dünyaya bir göktaşı çarpması durumunda neler yaşanacağını ve bu felaketi önleme yöntemlerini araştırdı.

Raporda, dünyaya çarpacak göktaşlarının, çaplarına göre ne kadar zarar vereceği ve neler ile karşılanacağı tek tek anlatıldı:

* Çapı 1 ila 10 metre olursa: Çarpışma, önlemler alındığında, birkaç saat veya gün önce belirlenebiliyor. Bu durumda, insanlara meteorun düşmesi beklenen yerde, dışarı çıkmamaları, pencerelerden uzak durmaları veya gökyüzüne direk bakmamaları tavsiye edilir. Maddi zararlar görülebilir. Cep telefonu veya internette de aksaklıklar olabilir.

* Çapı 10 ile 25 metre: Bu yüzyılda büyük olasılıkla bekleniyor. Göktaşı düştüğü yerde 10'larca kilometre çapında zarar verebilir. Diğer doğal afetlerde olduğu gibi bu bölgelerde yaşayanlar, önceden haber verilerek tahliye edilir. Aksi takdirde, ölümler olabilir.

* Çapı 25 ile 100 metre: Karşı karşıya kalacağımız şey kitlesel panik, bina yangınları, sosyal kargalaşa, çok sayıda ölüm ve yaralanmalar olabilir.

* Çapı 100 metreden fazla olduğunda: Bu durumda da insanlık İkinci Dünya Savaşı, Güney Asya'daki Tsunami felaketi, büyük depremler gibi büyük felaketler yaşayabilir. Onbinlerce ölüm olabilir.

* Daha büyük göktaşları: Grekli önlemler alırsa, dünya bu kadar büyük göktaşlarını 10'larca yıl önceden belirleyebilir. Önlemek mümkün olmazsa, felaketten sağ kalan olursa, onların nasıl yaşayacağı hakkında yeni sosyal yasalar, yeni teknolojiler, geliştirilebilir.

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