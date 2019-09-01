Hollanda'da kornacı Türkler, polise saldırdı



Düğün konvoyu oluşturma geleneğini Avrupa şehirlerinde trafik güvenliğini hiçe sayarak taşıyan magandalar Hollanda'da polise zor anlar yaşattı. Rotterdam polisinin, gelen şikayet üzerine durdurduğu düğün konvoyunda bazı kişilerin neden olduğu kavga sosyal medyada sert tepkilere neden oldu. Youtube'de yayınlanan görüntüleri 200 binden fazla kişi izledi. Bu arada görüntüler altına yorum yapanlar, konvoyda yer alan bazı araçların çalıntı olduğunu ileri sürdü. Yorumlardan bazılarında görüntülerde yer alan kişilerin Türk değil Faslı olduğunu iddia etti.



Hollanda'nın Rotterdam kentinde tehlikeli sürüş, sol şeridi gereksiz ihlal ve korna çalarak gürültü yaptıkları şikayetiyle durdurulan düğün konvoyundaki bazı kişiler, polis memurunu dövdü.

Polis, damat da dahil 3 kişiyi gözaltına aldı. Olay, sosyal medyada, "Kornacı Türkler polis dövdü" başlığıyla paylaşıldı.

Siyasetçiler, göçmen düğünlerinde korna çalınmasının önlenmesi için katı yaptırım istiyor.

Polisin verdiği bilgiye göre, olay, Cuma akşamı Rotterdam'ın Westzeedijk bölgesinde meydana geldi. Korna çalarak ilerleyen bir düğün konvoyu, polis ekibi tarafından durduruldu.

Tehlikeli bir şekilde araç kullanma, sol şeridi gereksiz yere işgal etme ve gürültü kirliliği nedeniyle haklarında şikayet bulunduğunu belirten polisle, düğün alayındakiler arasında tartışma çıktı.

